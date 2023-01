Claudio Reyes barrió con Julio César Rodríguez: Que gane harta plata, es la única manera que tiene de agarrarse minas ricas”

Julio César Rodríguez estuvo en el ojo del huracán durante toda la semana pasada. Esto luego que se filtrara que el animador fue contratado por $15 millones para animar la fiesta de Año Nuevo en Valparaíso, que tuvo una duración de tres días.

En conversación con Página 7, el animador explicó que “primero, me sorprendió mucho, pues creo que es primera vez que sale en la prensa publicado un pago de un animador por un festival o evento. Segundo, pienso que son disputas políticas que tienen en Valparaíso, lo cual me da mucha pena y hace que se malinterpreten muchas cosas”.

“A mí la municipalidad nunca me ha contratado, a mí me contrató una productora, ellos me llamaron como hace 15 o 20 días para ofrecerme este final de año”, contó.

Claudio Reyes al ataque

En el programa de YouTube Viernes Troll, el actor Claudio Reyes barrió el suelo con JC.

“Yo me alegro mucho, que le vaya bien a todos ojalá, pero la diferencia está en que este hueón chanta ocupa su pantalla, su canal, para andar llorando, para andar hablando de equidad, para hablar de los pobres y para llenarse la boca tratando de ser democrático y apoyando a la primera línea”, comenzó a lanzar.

“Ahora, que le paguen 15 millones, que le paguen, que gane harta plata, porque es la única manera que tiene de agarrarse minas ricas, porque no lo quieren por bonito, lo aseguro”, sentenció.