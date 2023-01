Dj Méndez habló sobre su etapa de ‘loquillo’: “Probé alcohol y cualquier droga que me puedas nombrar”

DJ Méndez reveló que ha pasado por altos y bajos a lo largo de su carrera musical, entre ellos su período de excesos con el alcohol y las drogas, lo que desencadenó en diversos problemas familiares.

“Probé de todo, de todo. Probé alcohol y cualquier droga que me puedas nombrar. Era un loquillo y quería vivir la vida, chao. Aquello tuvo consecuencias”, reveló de entrada tras su participación en “Juego Textual”.

El artista nacional aseguró que en ese momento fue cuestionado por su familia por sus acciones, por lo que decidió pedir ayuda. “Estuve en un centro de rehabilitación. Ahí te dejan claro que puedes tomar el camino que tú quieres o querer ser exitoso en la música, yo elegí lo último”.

Asimismo, aseguró que uno de sus amigos en la industria musical le aconsejó en ese momento: “Me dijo: ‘Tienes tres horas para ir a arreglarte para ir al centro de rehabilitación, que yo voy a pagar, o rompemos el contrato’. Él fue súper honesto”, recordó el intérprete de “Estocolmo”.

“A veces no me aparecía en los shows, en los conciertos, estaba mal encaminado. Él me ayuda en ello”, agregó.

En la misma línea, afirma que “yo tomé esa oportunidad y aprendí mucho en ese centro. Me dijo: ‘Tú te vas a morir si sigues así’, yo estaba pesando 45 kilos, estaba en los huesos y piel. Al ritmo que iba... Con suerte dormía dos o tres horas”, recuerda.

Según las palabras de Dj Méndez, una de las mayores consecuencias fueron los problemas con su círculo más cercano, entre ellos su familia. “Perdí mi primer matrimonio. Ella (su primera esposa) tuvo que mamarse la situación y tener un hijo más. Nadie aguanta eso, y no lo aguantó, la única opción que tuvimos fue separarnos”, concluyó.