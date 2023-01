DJ Méndez y su candidatura a alcalde de Valparaíso: “Me ofrecieron 300 palos para bajarme de la campaña”

Este lunes en “Juego textual”, Sergio Lagos y las panelistas recibieron al músico Leo Méndez, quien se refirió a su fallida postulación a alcalde de Valparaíso en 2016. “Yo estaba en una gira en el bus y recuerdo que mis compañeros se rieron. Yo iba leyendo el diario, vi un nuevo acto de violencia y dije que por Valparaíso nadie está haciendo absolutamente nada, y que hay que hacer un cambio”, recordó.

Según indicó, la aventura fue difícil pero resultó sorprendentemente exitosa en un inicio. “Me trataron de payaso. No me tomaron en serio hasta las primarias donde fui el candidato más votado en todo el país y ahí los políticos se dan cuenta que la gente está cansada de lo mismo”, señaló, agregando que incluso un empresario trató de comprarlo.

“Me ofrecieron 300 palos para bajarme de la campaña, en un bolso, así de descarado”, precisó.

Consultado por el estado actual de la ciudad puerto, Méndez opinó que es muy delicada. “Jorge Sharp no ha sabido manejar la situación, ha tenido una buena intención pero no ha podido. Para manejar los cerros tienes que ir a verlos, no tienen ni luz ni agua potable, niños jugando en el barro. Debe ir alguien con cojones y decir ‘basta’”, dijo, y aseguró que, de darse la oportunidad, volvería a postularse como edil.

“De corazón, lo haría. Pero tengo que tener gente que no se dé vuelta la chaqueta”, puntualizó.