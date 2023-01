“Le respondería pero no tiene celular”: fan de Bad Bunny que quedó sin celular no se salvó de burlas

A Bad Bunny se le ha dicho de todo desde que salió a la luz pública un video donde se puede ver cómo tras ser ‘acosado’ por una fanática, él le quita su celular y se lo arroja al agua. Definitivamente no fue el mejor inicio de año para la seguidora del puertorriqueño.

Tras la enorme ola de cometarios que este hecho generó, el cantante comentó sobre lo sucedido por medio de un mensaje de Twitter, donde no se disculpó por lo sucedido, sino que por el contrario reafirmó su acción diciendo que lo que la muchacha hizo fue una falta de respeto.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo.”, afirmó Bad Bunny en redes.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

El video ha causado innumerables reacciones por parte de sus seguidores y de quienes odian lo que hace, y aunque no han faltado los insultos donde lo tachan de ser un ‘payaso que le gusta llamar la atención’ y un ‘agrandado’, la joven que fue víctima gracias a su ‘acoso’ a la estrella urbana no ha pasado como santa en esta controversia.

Le dicen a fanática de Bad Bunny que tiene ‘bien merecido’ que él arrojara su celular al agua, para que ‘respete’

Las redes sociales también han defendido a Bad Bunny por este acto, y afirman que la joven se lo tuvo merecido por ‘invadir el espacio personal’ del cantante; hecho que el mismo Bad Bunny expuso en el mensaje anterior.

Ahora, el debate se centra en el hecho de que, por ser una figura pública, él no está obligado a aguantar el acoso de la gente, y del lado contrario, que gracias a su público es que tiene la posición que ocupa en estos momentos, y por lo tanto les debe estos gestos a sus fanáticos y no comportarse de esa manera.

Así que los seguidores del artista de reggaetón no han dudado en hacer memes y chistes de la situación, pero en contra de la fanática, esto con comentarios como:

“La fan sin celular no tiene como ver este tweet de Benito”, “Al menos lo hubieras lanzado al suelo así quedaría algo roto pero como recuerdito y no hundido al agua”, “La vieja viendo su iPhone en cuotas mensuales hundido en el agua xddd”, “ella te respondería algo, pero ya no tiene celular”, son algunos de los comentarios contra la joven que se quedó sin teléfono celular gracias a Bad Bunny.

La sirenita viendo el celular de la tipa que le tiro Bad Bunny al agua pic.twitter.com/q92Gjjxx6b — Mr. Pringles (@JoseReynooso) January 2, 2023