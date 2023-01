“Lo felicité”: Dj Méndez sobre las fotos íntimas de Leíto Jr. en la plataforma OnlyFans

DJ Méndez estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Juego Textual”, donde no solo habló de algunos pasajes oscuros de su carrera, sino que también habló sobre su familia.

En este contexto, el cantante fue consultado sobre su hijo Leíto Jr. y cuando vendía contenido íntimo a través de la plataforma para adultos OnlyFans.

“Yo aplaudo a mis hijos en cada locura o aventura que tengan en mente. Obviamente siempre los voy a aconsejar y dar mi opinión”, afirmó de entrada y que “cuando supe lo de OnlyFans lo felicité, de hecho no es tan erótico el contenido como se dice realmente”.

El cantante aseguró que estuvo lejos de hacer un escándalo de este tema, y que reconoció que es una buena fuente de dinero.

“Le dije ‘¿por qué no?, no estás insultando a nadie, no estás haciendo nada malo’”, sostuvo el cantante.

El padre de Leito no juzgó la decisión de su retoño y lo llenó de elogios por esta faceta puesto que “a él le encantan las fotos, se maquilla increíble y es hermoso, tiene unas piernas que le envidio”, dijo orgulloso.

“Yo amo apasionadamente a mi hijo, y eso no va a cambiar. Yo en esas fotos veo a mi hijo, no veo algo más allá que mi hijo, y punto”, concluyó.