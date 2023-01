Maly Jorquiera confesó sus intenciones de presentarse en Viña: “Me han llamado varias veces y varios años”

Maly Jorquiera quiere dar un paso importante en su carrera, y este tiene relación con subirse al escenario del Festival de Viña. Sin embargo, aún no se ha dado la ocasión para cumplir esta meta.

En una conversación con Tiempo X, la comediante aseguró que la producción del evento se ha contactado con ella en diversas ocasiones.

“Me han llamado varias veces y varios años, pero ¿con qué voy? Yo tenía mi show por el que viajaba por Chile hasta el Estallido Social. Después de eso, siento que Chile cambió, después de la pandemia el mundo cambió y los temas que yo trataba quisiera renovarlo completamente. Podría salvar un poco reciclando, pero no quiero salvar”, contó de entrada.

“Quiero volver con un material cien por ciento nuevo, cien por ciento ad hoc a los tiempos que corren tanto sociales como lo que vivimos las personas en lo interno. Estoy trabajando con eso”, aseguró.

Aunque tiene todas las ganas de pisar la Quinta Vergara, Maly confiesa que aún no se siente lista para enfrentar este desafío.

“Por ahora no me he sentido preparada para aceptar la invitación. Yo creo que tengo un sobre respeto al Festival. Quiero ir, quiero hacerlo súper bien y de mi parte haberlo dado todo. Hacer toda la pega bien hecha”, reconoció, afirmando que “no he tenido la certeza de aceptar hasta ahora”.

Finalmente, la comediante quiere que la sigan contactando de Viña del Mar, puesto que en algún momento dará este paso en su carrera.