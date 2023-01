Mientras critican a William Levy y Elizabeth por seguir juntos, ellos prueban que no tienen por qué odiarse

William Levy y Elizabeth Gutiérrez sorprendieron a todos luego de reunirse para celebrar el Fin de Año. Esto ha causado muchas dudas ya que desde principios de 2022 trascendió que se habían separado en medio de especulaciones sobre una infidelidad por parte del actor, algo de lo que nunca hablaron públicamente.

Los famosos estuvieron juntos por 19 años de relación pero sus dos hijos en común han sido razón suficiente para mantener una relación cordial.

Fue su hijo Christopher quien reveló que habían pasado juntos las fiestas pues publicó una postal en la que aparecen como una familia frente al árbol de Navidad.

“¡¡Feliz Año Nuevo de mi familia a la tuya!! Saludos a muchas bendiciones”, se lee en la descripción.

Desde que se dijo que habían terminado su relación, ambos le han hecho creer a los fans que no hay nada definitivo ya que han sido varias las ocasiones en las que se han dejado ver juntos.

Poco antes de terminar el año, ambos viajaron a Valladolid, España, país en el que William pasó mucho tiempo debido a las grabaciones de Montecristo. También acompañaron a su hijo a uno de sus eventos deportivos ya que juega beisbol y fue reconocido como uno de los mejores jugadores jóvenes del país mostraron sus habilidades.

Debido a que siempre han sido muy herméticos respecto a su vida familiar, han sido blancos de críticas y chismes por lo que hace unos meses, el actor recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje exigiendo respeto: “Uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido, no el que han hecho ver”.

Ahora que se han dejado ver juntos pese a la separación, internautas se han dedicado a atacarlos, especialmente a Elizabeth, pues consideran que “no se da a respetar”.

Eso sí, ella nunca ha perdido el tiempo respondiendo señalamientos pues sabe que lo mejor siempre será estar en paz antes que envolverse en una guerra desgastante.

Los divorcios son complicados, especialmente cuando hay hijos de por medio. Y es que, mientras que estos jamás deben ser una razón por la cual te quedes en una relación que no es buena para ti, sí deben ser una razón para llevar una separación bajo los mejores términos en la medida de lo posible.

No es obligatorio mantener una buena relación con un ex pero “estar en paz” puede ser esencial para el bienestar a largo plazo de todas las partes.

Cuando los niños ven que entre sus padres hay respeto, los hace más comprensivos con los problemas de los demás, también pueden aprender a ser más afectuosos y tolerantes a la frustración. Por ello, es preferible que crezcan en un entorno donde los padres están separados pero se llevan bien a uno en donde están juntos y siempre hay peleas.

Cuando los rumores de divorcio se desataron, ella envió un mensaje sobre madurar y no aferrarse: “Todos los días es una decisión. Con el tiempo vas madurando, no te aferras a nada. Estás viviendo el momento y estás disfrutando, mañana, ¿quién sabe qué pasará?”.