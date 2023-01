Para dejarse besar sí, ‘pal resto’ no: critican la doble moral de Bad Bunny

Las acciones de Bad Bunny siempre generan polémica, pero en el inicio de este 2023 lo que nadie imaginó es que el cantante urbano arremetiera en contra de una fan que solo quería grabarse caminando al lado de su estrella favorita.

Y es que el video en el que se aprecia a una joven feliz por tener de cerca al exponente urbano y esté reacciona lanzando su celular al Mar le ha dado la vuelta al mundo y ha dividido opiniones entre quienes adoran a esta estrella que ha causado sensación en el mundo entero a través de su polémica manera de expresarse en sus canciones y que todos se han convertido en todo un éxito.

Muy desagradable la conducta de Bad Bunny con una fanática. Muy mal manejo de la situación. Obviamente la fanática se pasó de contenta pero arrebatarle el celular y tirarlo no es de caballero mucho menos de un artista profesional acostumbrado la fanaticada. pic.twitter.com/g8gEkK7I9t — Felix Portes (@FelixPortes) January 2, 2023

Desde ridículo y hasta como un hombre de doble moral, así ha sido calificado este reggaetonero quien durante el año pasado dejó ver que sí le gusta que lo “acosen” con besos, pero no el ser grabado o fotografiarse con sus fieles seguidores quienes lo han posicionado como una de las estrellas más importantes en su género. De ahí que los comentarios en su contra han sido cada vez más contundentes en las redes que han estallado tras esta noticia que a pocos días del nuevo año se volvió viral.

Bad Bunny y su doble moral con sus fans

“Ridículo. Pero siguen tratándolo como si fuera Dios”, “Payaso sin talento”, “Para dejarse besar sí está puesto el hombre, pero para una fotico, nada”, “La educación no se improvisa, que esperaban de ese tipo”, “Jamás se justifica lo que hizo. Pudo haberle dicho educadamente que no lo hiciera”, “Eso le pasa a la gente por estar idolatrando payasos, ridículos y mal criados”, “Eso no justifica lo que hizo se supone que es un ‘artista’ y la gente obviamente siente admiración y van a reaccionar de esa manera”, fueron algunos de los comentarios que generó el mensaje en el que Bad Bunny justifica su acción ante el “acoso” de esta fan.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

El mensaje que expresó luego el intérprete de “Titi me preguntó” dice: “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, ante ello, más de uno consideró que no era necesario realizar este tipo de acción, pues para eso tiene su equipo de seguridad que podía alejarla por completo.