“Quería que viviéramos cada etapa”: Mariuxi Domínguez demoró una semana en contarle a su esposo que estaba embarazada

La exparticipante de Yingo, Mariuxi Domínguez, dio cuenta este martes de sus primeros tres meses de embarazo y de los preparativos que realiza junto a su esposo, Carlos Merinani, de cara a su primer alumbramiento.

En entrevista con lun.com fue que la ecuatoriana reveló que incluso demoró una semana en darle la noticia a su marido, con quien se casó en 2019 y a quien sorprendió con un embarazo que desde el primer día de convivencia han planificado.

Uno se ilusiona y quería estar segura. Esa semana fue de mucha ansiedad, pasó muy lenta. Contaba las horas, los días. No sabía cómo decírselo. — Mariuxi Domínguez

Como buenos padres primerizos, ambos reconocen estar muy ansiosos con el embarazo, sin embargo, no han dejado de lado sus prioridades como pareja. Algo que Mariuxi ejemplifica con el crucero que por estos días los tiene a ambos recorriendo territorio europeo.

“Queríamos un inicio de año con buenas noticias, buenas energías y buena vibra (...) le dije (a su esposo) que quería hacer algo familiar, que de ahí se venga para toda nuestra familia futura. Quería pasar el Año Nuevo en alguna playa grande y linda, para renovar energía. Pero mi preferencia son los cruceros. Ya llevamos tres años cumpliendo esta tradición”, cuenta la mediática, quien explicó además los motivos que tuvo para dilatar por una semana el contarle a su esposo de su embarazo.

El primer embarazo de Mariuxi

“Era por situaciones pasadas. Uno se ilusiona y quería estar segura. Esa semana fue de mucha ansiedad, pasó muy lenta. Contaba las horas, los días. No sabía cómo decírselo. Le di zapatos y un mameluco. Cuando los vio, me dijo: ‘¿Son dos?’, y yo le respondí que no, jajajá”, señala Mariuxi, quien compartió dicho momento en sus redes sociales, con un video donde se puede apreciar la cara de sorpresa de su marido.

“Todo ha sido muy normal, y más que antojos, como soy de comida italiana y mi esposo es descendiente de italianos, me ha dado por comer pesto, que es lo máximo. Quiero sándwich con pesto, papas con pesto, todo con pesto”, relató Domínguez, quien reconoció que por su forma de ser, muy “planificada” y “cuadrada”, aún no se ha abocado con su pareja a comprarle al ajuar a su bebé.

“Estamos todavía con la construcción de la casa. Siempre he sido súper cuadrada, muy planificada y quería que viviéramos cada etapa”, concluyó Mariuxi, quien una vez que conozca el sexo de su bebé, se pondrá en campaña junto a su esposo para ponerle un nombre.