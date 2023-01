El día que Shakira dijo que sí quería casarse con Piqué pero él nunca se lo propuso

Shakira y Gerard Piqué fueron por 12 años una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo y futbolístico al formar una familia junto a sus dos hijos: Sasha y Milan y pese no haber llegado al altar.

Durante sus inicios en el 2010 se mostraban totalmente enamorados y la llegada de sus hijos llegó para afianzar su relación, aunque no por mucho tiempo.

A mediados de 2022 el mundo entero puso la mirada sobre la pareja al conocerse su ruptura tras la infidelidad del español con Clara Chía Martí, lo que los dejó expuestos al acoso mediático y la lucha por la custodia de sus hijos, la cual ganó finalmente la colombiana.

El día que Shakira confesó que quería una boda con Piqué

Aunque en sus últimas declaraciones sobre su romance con Piqué y la ausencia de un compromiso para llegar al altar, la diva aseguraba que no estaba entre sus planes casarse, pues prefería que él la viera siempre como una fruta prohibida, lo cierto es que la realidad era otra.

Durante una entrevista a E! vía ABC, la famosa explicó la razón por la que no había planes de boda.

“Me casaría con él al minuto después de que me pidiera matrimonio, pero la verdad es que todavía no estamos en ese capítulo de nuestra vida en común. Ahora tenemos cosas mucho más importantes que hacer y no tenemos tiempo de planear una boda, que en el fondo tampoco es esencial para garantizar que estaremos juntos toda la vida”, confesó.

Te recomendamos: Hijos de Shakira rompieron en llanto al despedirse de su madre para estar con Piqué

La barranquillera le llevaba 10 años al ex futbolista al tener 45 años y él 35, la cual en ese momento no fue ningún problema para ellos.

Ahora es el catalán quien anda con una mujer mucho más joven, pues Clara Chía tiene apenas 23 años.