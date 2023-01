Este importante actor de Marvel enfrenta reclamos legales por conexión con esclavismo

(Getty Images for Disney)

Benedict Cumberbatch está en pequeño aprieto. El reconocido actor de Marvel estaría vinculado con un pasado un poco turbio, pues de acuerdo con The Telegraph, los antepasados del actor estuvieron a cargo de tierras donde se practicó el esclavismo en Barbados y ahora se le pide devolverlas a la joven república.

Siendo actor y productor, Cumberbatch saltó a la fama internacional en 2010, después de protagonizar la serie de televisión de la BBC, Sherlock, basada en las novelas de Arthur Conan Doyle. Su etapa de mayor popularidad llegó cuando interpretó a Stephen Strange en las películas de Marvel Studios.

Antes de esto, Benedict nació en una familia acaudalada, teniendo la oportunidad de estudiar en algunas de las escuelas más caras de Inglaterra, tales como Harrow School, la Universidad de Mánchester y la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Su bisabuelo fue diplomático y su abuelo un oficial condecorado en las dos guerras mundiales; siendo ambos figuras destacadas en la alta sociedad del reino.

Ahora The Telegraph menciona en su reporte que los ancestros de Cumberbatch dirigieron plantaciones de esclavos en Barbados durante los siglos XVIII y XIX, y gracias a sus vínculos con el esclavismo, los Cumberbatch fueron capaces de hacerse con un capital sólido:

“El séptimo bisabuelo de la estrella nominada al Oscar compró la plantación Cleland en el norte de la isla en 1728 que fue hogar de 250 esclavos hasta la abolición de la esclavitud más de 100 años después. Se informa que la plantación de esclavos le dio a la familia Cumberbatch una pequeña fortuna”, informó el medio.

El estado de Barbados ahora está buscando que todas las familias británicas poseedoras de tierras en la isla realicen pagos de reparación compensatorios y devolución de propiedades, por lo que los Cumberbatch se encuentran irremediablemente ligados a las exigencias.

David Denny, secretario general del Movimiento Caribeño por la Paz y la Integración, emitió un comunicado: “A todos los descendientes de propietarios blancos de plantaciones que se han beneficiado de la trata de esclavos se les debe pedir que paguen reparaciones, incluida la familia Cumberbatch. El dinero debe usarse para convertir la clínica local en un hospital, apoyar las escuelas locales y mejorar la infraestructura y la vivienda”.

The New York Times reportaron previamente que Benedict Cumberbatch incluso estuvo a punto de no usar su nombre real al inicio de su carrera, tras una advertencia de su madre, quien le recomendó otro apellido en vista de su relación con el esclavismo en Barbados.