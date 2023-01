Eugenio Derbez le da con todo a Bad Bunny por lanzarle el teléfono a una fan

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, pasó de ser uno de los cantantes más escuchados y ovacionados, a ser el primer cantante cancelado de 2023 tras la última polémica que enfrentó con algunos fanáticos.

El llamado conejo malo fue abordado por un grupo de fans luego de dar un paseo por las calles de República Dominicana, por lo que en medio de la euforia una chica se le acercó para tomarse una selfie con él, pero la situación lo habría molestado por lo que lanzó su teléfono al agua.

Pese a los comentarios de rechazo, el famoso no se arrepintió de lo sucedido y aseguró que si no lo tratan con respeto él reaccionará de la misma manera.

Su aptitud ha sido cuestionada por sus seguidores y por distintos artistas que aseguran haber estado en situaciones peores. Eugenio Derbez es uno de ellos.

Eugenio Derbez reacciona a la polémica de Bad Bunny

El actor mexicano fue abordado por los medios de comunicación para que diera su opinión al respecto y no dudó en mostrar su rechazo por tal momento.

Derbez se encargó de dejar claro que es la gente quien da el poder y quien lo quita y por ello hay que respetar a la fanaticada.

El protagonista de La Familia P.Luche aseguró que ha estado en peores aglomeraciones, donde le han puesto el teléfono en la cara, le han pegado y que incluso ha sido asediado por los periodistas con sus cámaras y micrófonos , pero entiende que es ante la gran cantidad de personas y empujones.

“La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo he estado en las peores aglomeraciones. Me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han picado, pegado... Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega. Yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque están los empujones y demás, pero en general yo creo que lo que hizo fue tremendamente mal”, expresó.

De igual manera, que pese frente a tales escenarios ha sido incapaz de reaccionar de manera extrema, por lo que tilda de “tremendamente mal”, la actitud de Bad Bunny.

“Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente sigue llenando los estadios, la gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no, de dar el poder y quitarlo, entonces aplíquenlo”, concluyó.