José Miguel Viñuela sorprende con comentario sobre Paty Maldonado en “Juego Textual”

José Miguel Viñuela fue el más reciente invitado al programa “Juego Textual”, de Canal 13, instancia en la que se sinceró sobre diversos aspectos de su vida laboral y personal. Un momento en que acaparó la atención de las panelistas fue cuando el animador se refirió a su amistad con Paty Maldonado, como se aprecia en el video de YouTube.

Fue a partir de una de las dinámicas del espacio televisivo, en que el invitado debe escoger entre dos rostros que le muestran en pantalla, que el conductor de TV+ optó por la opinóloga en vez de su otra amiga, la actriz Javiera Contador.

“Yo sé que la Paty genera bastante… Gente que la quiere y la odia. No tiene términos medios. Y ella misma lo sabe. Pero yo he tenido la suerte de conocer el lado humano de la Paty Maldonado”, inició su apreciación sobre la también cantante.

A continuación, Viñuela revelo aspectos más íntimos acerca de la cercanía con la conductora de “Las Indomables”, aclarando que siempre estuvo a su lado, incluso en los peores momentos.

Fiel amiga

“Cuando yo me fui de TVN, que lo pusieron de ejemplo… Es increíble cuando uno está en el éxito, mucha gente te llama, quiere hacer proyectos contigo, te invitan a comer. ‘Hoy día vamos a hacerle la despedida a no sé quién’, ‘sí’, ‘vamos todos para la casa de allá’, ‘vamos a comer al restaurante no sé cuánto’”, explicó.

Respecto del mismo tema, añadió: “Pero basta que te vayas de un canal, para que tus amigos se reduzcan prácticamente a tres”.

Entonces el animador se refirió a cuántas amistades estuvieron a su lado cuando dejó el canal nacional: “Dos personas que trabajaban en el mundo de la producción y Patricia Maldonado, que nunca me dejó de llamar. Estando yo incluso en el peor momento me ofreció trabajar en los café concert”.

En ese momento Sergio Lagos aprovechó la sinceridad de Viñuela para salirse de libreto y preguntarle si alguna vez “pinchó” con la Paty. El conductor de TV+ se excusó de responder argumentando que le había preguntado sobre eso años atrás.

“Si la hubiera conocido, cuando ella era una cantante, digamos… Desperté sexualmente con ella, en esa época”, afirmó, logrando carcajadas en el panel.

Revive el momento