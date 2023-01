Mega define la fecha para el estreno oficial de su nueva teleserie “Juego de ilusiones”

Luego del final de la exitosa teleserie “Hasta encontrarte”, que a mediados de diciembre cerró la trama protagonizada por Luz Valdivieso y Daniel Alcaíno, varios televidentes quedaron pendientes del estreno de la nueva producción de Mega que ocuparía la franja vespertina de las 15:00 horas del canal privado.

Y esa inquietud quedó resuelta este martes luego que las redes sociales de la señal controlada por el Grupo Bethia dieran luz verde al estreno oficial de su nueva novela “Juego de ilusiones”, intrigante trama que devela el triángulo amoroso de sus protagonistas, Carolina Arregui, Julio Milostich y Alejandra Fosalba.

La nueva apuesta de Mega ya tiene fecha de estreno

A mediados de 2022 iniciaron las grabaciones de la nueva producción de Mega, en la que además del trío de estelares, actúan en la obra escrita por Carlos Oporto y Verónica Saquel, las actrices Loreto Valenzuela, Magdalena Müller, Nathalia Aragonese, Fernanda Finsterbusch y Mónica Echeverría; y los actores Patricio Achurra, Hugo Medina, Felipe Contreras, Nicolás Rojas, Félix Villar y Daniel de la Vega, entre otros.

“Su amor era demasiado perfecto para ser verdad. Juego de ilusiones. ¿Qué harías si todo fuera una mentira? Gran estreno. Lunes 16, después de La Ley de Baltazar. #Mega”, indica la publicación de Mega en sus plataformas sociales, que además aporta datos respecto de la futura trama que podrán disfrutar los fieles seguidores de las producciones del canal privado.

“Juego de Ilusiones es la historia de Mariana Nazir (Arregui), una mujer de carácter noble y conservadora que llevaba hasta ahora una vida plena y acomodada junto a su marido y sus tres hijas. Casada hace 25 años con Julián Mardones (Milostich) jamás imaginó que su felicidad no era más que una ilusión: al descubrir la infidelidad de su marido con su mejor amiga (Fosalba), su historia dará un vuelco que cambiará para siempre la vida que tenía planeada”, relata la señal privada, que expone otros detalles esenciales para entender las motivaciones de sus protagonistas.

“La relación amorosa que sostiene su marido es sólo la punta del iceberg, pues Julián no es quién dice ser y la vida que construyó junto a su mujer está repleta de engaños y mentiras. La traición despertará en Mariana una faceta suya que desconocía. Su lado más oscuro aparecerá orquestando una terrible e insospechada venganza en contra de su marido a quien hace desaparecer sin dejar rastro. Con lo que no cuenta es que los secretos de Julián comenzarán a salir a la luz y ella y sus tres hijas deberán enfrentar las consecuencias. Hacerse cargo de las repercusiones de su venganza tendrá un precio aún más alto que la traición de la que fue víctima. La vida de Mariana ha dado un giro y ya no hay vuelta atrás”.