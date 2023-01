Nataly Chilet y su renuncia a “Sígueme y te Sigo”: “Les avisé por Whatsapp a mis compañeros, cuando todavía estaban en el programa”

Este martes la periodista Nataly Chilet renunció al programa “Sígueme y te Sigo” de TV+, en medio de los rumores de una mala onda entre los miembros del programa. Sin embargo, siempre fue la exIntrusos la apuntada como quien tenía una mala relación con sus compañeros, de hecho, se pudo ver una fuerte discusión en vivo con Mauricio Israel.

Chilet conversó con Publimetro y contó el origen de su renuncia y su futuro en TV+. “Me ofrecieron conducir mi propio programa, me preguntaron si me interesaba conducirlo y obviamente dije que sí. Estoy contenta, porque también es de espectáculos, reportajes y figuras nacionales e internacionales, similar al programa “The E! True Hollywood Story”, respondió con una voz alegre al teléfono.

Avisó por mensaje a sus ahora excompañeros

“Les avisé por Whatsapp a mis compañeros, les mandé un mensaje cuando ellos todavía estaban en el programa. Les dije que estaría en otro proyecto, pero aportaría con toda la energía para contribuir en el tren programático”,dijo. Esto porque participará en el nuevo programa que irá en horario anterior al actual programa de farándula liderado por Kaminski.

Respecto a la respuesta, aseguró solo recibió buena onda y buenos deseos.

Sin embargo, fuentes internas de TV+ contaron a Publimetro que si bien la mayoría respondió su mensaje, Mauricio Israel no le escribió, lo cual explicaría la tensión que se veía en pantalla entre ambos.

“No es un secreto que no tenemos una buena relación con Mauricio. Tuvimos varias diferencias al aire y tampoco interactuábamos fuera de cámara, pero solo eso. Tampoco lo definiría como una mala onda”.

“Con la Titi y Kaminski también tuvimos algunas opiniones distintas respecto a algunos temas que conversamos en pantalla, pero solo fue eso. Con ellos nunca tuve una diferencia sustancial. Y con Andrés, todo bien. Él a veces se ve pesado en pantalla, pero sin cámara nos entendíamos bien”, confesó.