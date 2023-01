Nené Vilches confesó que “es un poquito complicado” trabajar para José Miguel Viñuela

En el reciente capítulo de “Juego Textual”, en el cual el invitado fue José Miguel Viñuela, hubo un “cara a cara” entre el animador de TV+ y María José Vilches, más conocida como la “Nené”, según se puede revisar en el video de YouTube.

Luego de que Viñuela saliera de pantalla, inició un programa en su cuenta de Instagram denominado “Desde mi cocina con la Nené”, espacio donde acostumbra invitar a rostros de la TV para comentar diversos temas mientras cocina con Vilches.

En el episodio del programa de Canal 13, el animador expuso cuál es su vínculo con la Nené y enfatizó que no quiere que digan que es su “nana”, dado que la considera parte de su familia.

“La Nené… no me gusta decir que es mi nana, porque no es mi nana, porque lleva más de ocho años en la casa y la Nené es quien se hace cargo de todos mis hijos hoy día”, inició explicando Viñuela.

A continuación, realizó un llamado a los medios de comunicación, solicitando que no la traten como su “asesora del hogar”. “Es parte de mi casa, es parte de la familia, viaja con nosotros. Ahora, debo reconocer que… no tengo cómo cresta sacarla de mi casa los fines de semana”, lanzó la broma el ex “Mucho Gusto”.

Cara a Cara

Fue el turno da las panelistas que le consultaron a Nené cómo era trabajar para Viñuela y qué tipo de jefe era el rostro televisivo.

“Es un poquito complicado”, admitió Nené, ante lo cual le consultaron “¿complicado de genio”, y ella aclaró: “Complicado de todo”.

“Hay personas que me han dicho ‘¿cómo puedes aguantar a ese gallo?’. Yo les digo ‘lo que pasa es que tengo un carácter bien difícil’. A lo mejor ahí está la química, porque como yo también tengo un carácter complicado y él quizás también. quizás ahí nos complementamos”, aseveró.

Profundizando en el tema, añadió: “Él siempre me dice ‘yo te digo una palabra, tú me contestas dos’. ¿Pero qué quiere? ¿Qué me quede callada? No po’”.

Por último, Nené admitió que en la casa del animador las cosas se hacen “a la pinta mía y a la pinta de la Constanza (Lira, su esposa)”.

Revive el momento