Pancho Saavedra y su nueva incursión en el cine: “Al principio me cuestioné. Dije ¿por qué yo?”

Pancho Saavedra ha hecho casi todo y ahora conquistó un nuevo hito, aparecerá en la pantalla grande. Este jueves 5 de enero es el estreno de “Papá al rescate” en los cines del país, y el medio La Cuarta entrevistó al animador en el avant-premiere acerca de su cameo en la película.

“Fue una súper buena experiencia, sabía del proyecto desde hace mucho tiempo porque estaba involucrado Rodrigo Muñoz. Y cuando recibí el llamado del productor, de Sebastián Freund, encantado acepté, porque es una escena, es una participación muy pequeña, pero muy significativa dentro de la película”, comentó.

“Al principio me cuestioné. Dije ¿por qué yo? Si no soy actor, pero fíjate que me ha tocado hacer hartas cosas, actuando con los Socios en vivo, en escenarios… y dije bueno, es un cameo, una participación especial. Y trabajar con el Benja es un agrado. Y estando Jorge Zabaleta, mi socio y partner involucrado, mejor también”, agregó el animador.

Sobre su experiencia en el rodaje de “Papá al rescate”, Saavedra señaló que esta es una experiencia completamente nueva para él. “Nunca había estado frente a tantas cámaras de cine. Me fui a filmar a Mendoza por el día. Fue una locura, que no puedo decir, pero que tengo ganas de decir. Sin duda es un aporte para mí como profesional estar en esta película, pero lo importante es que la gente lo venga a pasar bien”, continuó.

¿Veremos nuevamente a Pancho Saavedra en el cine? El animador no lo descarta ya que le quedó gustando la experiencia. “Feliz de la vida seguiría participando en el cine. Me encanta actuar (...) Si de pronto se da la oportunidad de poder seguir haciendo estas cosas, encantado”, concluyó