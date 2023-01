Viñuela aclaró los rumores sobre el fin de “Me Late”: “Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad”

José Miguel Viñuela fue a “Juego Textual” y en el segmento “Con quién te quedas”, el animador de TV+ tuvo que escoger entre dos rostros, Pamela Díaz y Daniel Fuenzalida. Sin dudarlo, se fue por “La Fiera”, a quien considera su amiga y con “exHuevo” solo tienen buena onda.

A propósito de la aparición de Fuenzalida, le preguntaron por el rumor que la salida de “Me Late” de TV+, ocurrió para que se instalara el programa de conversación de Viñuela con Raquel Argandoña. “Eso no es así. Nunca me voy a hacer cargo de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad”, comenzó.

“Daniel sabe que no tengo ninguna responsabilidad, incluso lo llamé por teléfono, me da mucha pena que él no lo diga, pero yo lo llamé por teléfono, le dije que me estaban ofreciendo este programa de conversación que no tiene nada que ver con ‘Me Late’. Él me dijo que estaba todo bien, que su rollo era con lo que pasó en el canal”, reveló.

“Lo llamé por deferencia para que él no pensara que yo podía estar involucrado en un serrucho por debajo. Él me dijo que claramente no tenía nada que ver y él me explicó el problema que había tenido. Por eso te digo, no me puedo hacer cargo de un problema que yo creo que es entre TV+ y Daniel Fuenzalida. Yo ahí no tengo nada que ver”, comentó José Miguel Viñuela.