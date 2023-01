Anuncian fecha de estreno de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en Disney+

‘Black Panther: Wakanda Forever’ fue la última película que estrenó Marvel en el 2022, donde se le brindó un gran homenaje a Chadwick Boseman, quien interpretó a Rey T’Challa en la primera cinta.

‘Black Panther 2′, como también se le conoce, obtuvo una recaudación discreta de $820.145.654 y unas críticas generales que se consideran como positivas, pero no suficiente, teniendo en cuenta el presupuesto de $250.000.000.

Es por eso que a muchos no sorprende el anuncio de Disney Plus sobre el estreno de la cinta en la plataforma streaming.

‘Black Panther 2′ en Disney Plus

El promedio de días que se toma Disney Plus para pasar sus películas del cine a la plataforma streaming es de 60 a 80 días. Sin embargo, si la película obtiene buenos números de taquilla, esos días se pueden alargar.

En el caso de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, muchos críticos esperaban que la cinta dirigida por Ryan Coogler tuviera mayor recaudación, dado los números de sus primeras semanas.

Sin embargo, con el estreno de Avatar: The Way Of Water, los fanáticos, no tuvieron mayor elección al momento de asistir a las salas de cine, y la película de James Cameron domina la taquilla en los últimos días de forma absoluta.

Es por eso que los ejecutivos de Disney no demoraron en tomar decisiones y ya anunciaron la fecha de estreno de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en Disney Plus.

Será el 1 de febrero cuando los usuarios de la plataforma streaming tengan la oportunidad de disfrutar de la cinta que cierra la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Así lo anunció la propia plataforma a través de una publicación en las distintas redes sociales.