“Aprende a ser humilde”: Georgina Rodríguez aterriza en Arabia Saudí y le llueven las críticas por ostentar sus lujos

Si en algo no escatima Georgina Rodríguez es en darse los lujos que nunca tuvo y que siempre deseo al tener un gusto bastante exigente. La pareja de Cristiano Ronaldo sigue ostentando sus lujos en las redes sociales pese a las críticas que ha enfrentado.

La influencer ha forjado su carrera en el mundo del espectáculo y de la moda, al perfilarse como una de las mujeres más importantes tras su romance con uno el jugador mejor pagado del mundo.

Rodríguez pasó de vender ropa en Gucci a ser una de las mayores compradoras de esa tienda y de muchas más, pues cómo indica en su documental en Netflix es amante de la moda y los lujos.

“Me encanta la moda desde pequeñita, siempre me fijaba en los vestidos y cuando llegué a Madrid que comencé a trabajar en Massimo Dutti y luego en Gucci empecé a interesarme mucho más por la moda, a vivirla más y a entenderla mas (....) me encanta Gucci, me encanta Hermés, me encanta Prada es super femenino (...) Me encanta Louis Vuitton, me encanta el grupo Inditex... ¡me encanta Decathlon! Me encanta Nike, me encanta Mayoral, me gustan todas las marcas”, expresó.

Piden a Georgina Rodríguez aprender de humildad

Tras su llegada a Arabia Saudí para acompañar a Cristiano en su nuevo club, la modelo no ha parado de mostrar los lujos con lo que ha contado durante el viaje y en sus primeros días. Además, del lujoso Rolls-Royce Dawn Silver Bulle que le regalo al “bicho” por la Navidad valorado en más de 330.000 euros.

Luego de instalarse en el Medio Oriente ha posado en sus redes sociales con distintos looks desde el avión privado de su pareja y su nuevo hogar, los cuales pertenecen a la exclusiva marca Alo Yoga, a la que le hace publicidad continuamente.

Por si fuera poco ha presumido sus distintas joyas con diamantes como collares, anillos y pulseras.

Su hijo Mateo de cinco años también ha sido víctima de crítica al tener un arete de diamante lo que consideran innecesario.

Algunos internautas la tildan de vanidosa, arrogante y le piden que muestre más humildad.

“Aprende a ser humilde mujer”, “Necesitas que los Messi te enseñen a ser más humilde”, “Que mujer tan creída y poco empatica”, “Es hermosa pero muy vacía”, “No hay necesidad de mostrar todos sus lujos”, comentan.