DC: estos son los planes de Warner Bros con The Flash de Ezra Miller

Desde la llegada de James Gunn y Peter Safran a la dirección de DC Studios, los proyectos de la casa de superhéroes comenzaron a tambalear, debido a los profundos cambios que promete la nueva dupla de productores.

Las primeras víctimas fueron Henry Cavill con Superman, sumado a la Roca y Black Adam, y posiblemente en un futuro sea Gal Gadot con Wonder Woman.

Sin embargo, hay un proyecto que contra viento y marea sigue siendo de gran relevancia para los nuevos planes de DC. Se trata de The Flash, protagonizado por el controversial actor Ezra Miller que cuya cinta se estrenará este año.

Planes con The Flash

Un nuevo reporte de medios especializados sostienen que la película está lista para seguir adelante en sus planes iniciales.

“En cuanto a qué más han planeado Gunn y Safran para el futuro de DC, las fuentes lo describen como un reinicio amplio pero no general. En este punto, no se descarta nada. Dado que Miller se ha mantenido fuera de problemas desde que comenzó el tratamiento de salud mental en el verano, algunos ejecutivos están dispuestos a continuar con el actor como el velocista que salva el mundo después de que The Flash se incline el 16 de junio. Y aunque podría cancelarse en cualquier momento, The Flash 2 está actualmente en desarrollo, lo que significa que DC probablemente no dejará de trabajar con Ezra Miller”, señala Variety.

Desde mediados del 2020, Miller ha sido objetos de varias denuncias que van desde abuso, acoso, asalto, preparación de menores, y recientemente fueron acusados de robo grave. Sin embargo, tras múltiples episodios violentos, el actor se sometió a un tratamiento psiquiátrico que espera cumplir correctamente.