“Mauricio Pinilla es muy guapo”: Gala Caldirola aseguró que es “innecesario que yo diga si estoy o no con alguien”

Gala Caldirola reconoció en una entrevista dada al programa “Santa moda”, de canal Vive, que Mauricio Pinilla “es muy guapo”, sin embargo, no quiso confirmar ni desmentir los rumores respecto de su romance con el retirado futbolista.

La exesposa de otro seleccionado chileno, Mauricio Isla, aseguró en el programa de la señal del cable que “es innecesario que yo diga si estoy o no estoy con alguien”, luego de ser consultada por la conductora del espacio, Mariela Sotomayor, quien intentó infructuosamente que la española asumiera oficialmente una relación amorosa con el actual comentarista deportivo de ESPN.

La confesión de Gala Caldirola

“La verdad es que yo nunca hablo de mis cosas personales. ¿Es que sabes? Lo que pasa es que siento que responderte a eso es como darle en el gusto a todos los que preguntan y quieren saber sobre mi vida íntima”, expuso Gala.

“¿Por qué tengo que decir si o no? Siento que es innecesario que yo diga si estoy o no estoy con alguien (Pinilla) porque en el fondo es como parte de mi vida y de mi intimidad”, agregó la influencer hispana, quien de todos modos aseguró que en cualquier caso la gente sabrá si está o no con Pinilla en una relación formal.

“Si yo estoy con alguien lo sabrán y si no estoy con alguien, lo sabrán también. Pero no quiero darle en el gusto a esos periodistas que quieren como entrometerse en tu intimidad y que al final te obligan a contar tu vida. ¿Por qué tengo que hablar sobre mi vida? Si estoy o no estoy, ya se sabrá. Pero tener que dar explicaciones de mi intimidad lo encuentro súper innecesario”, dijo.

“Por eso nunca he dicho ni que sí ni que no. Que cada uno piense lo que quiera”, apuntó Gala, quien luego explicó que uno de los problemas con oficializar alguna relación puede afectar a otras personas.

“Es muy guapo”

“A mí, en lo personal, no me afecta en nada finalmente lo que dicen o no dicen, porque no me desestabilizan ni a mi familia, ni mi trabajo, ni en nada, pero hay personas que en este tipo de historias sí se pueden ver afectadas, por eso prefiero no decir nada”, enfatizó la española, quien de todos modos no tuvo ningún problema en reconocerle a la animadora del programa que Pinilla es un hombre “muy guapo”

“No soy la única persona que lo encuentra guapo. ¿Cuántas mujeres no lo encuentran guapo? Si es muy guapo”, cerró.