Mayte Rodríguez reveló los motivos por los que decidió mostrar el rostro de su hijo Galo

El miércoles 11 de enero el hijo de la actriz Mayte Rodríguez, Galo, cumplirá un año de vida. Sin embargo, la modelo no enseñó su rostro sino hasta inicios de diciembre pasado en redes sociales. En conversación con LUN, la influencer explicó los motivos que la impulsaron a finalmente dar a conocer la cara del pequeño.

Mayte confesó que Galo vino a cambiar por completo su rutina, sin que pudiera imaginarlo antes, tratándose de su primer hijo.

“El 2022 fue el año más lindo y revelador que he tenido en mi vida. Uno se aprende a conocer como madre. Yo era mamá de tres perros y llegó esta criatura que me mueve el piso y es el motor diario de cada cosa que hago”, afirmó.

Respecto a los motivos que la llevaron a enseñar el rostro de su pequeño en Instagram, la intérprete aseguró que “uno comparte la vida en redes sociales y sentí que tenía que hacerlo parte de mi mundo, (...) Galo es un delicioso”.

De todos modos, dejó claro que “tampoco voy a subir tantas cosas, pero él es parte de mi vida, hay que ser transparente con lo que uno vive y quise hacer parte a mis seguidores de esta emoción y este niño que vino a enamorarme”.

Para la hija de Carolina Arregui, este niño es el verdadero motor de sus proyectos recientes, como la serie argentina “El representante de Star+” y su nueva línea de skincare.

“Él impulsó querer tener un emprendimiento que funcione por sí solo, que no dependa tanto de mi presencia, y así dedicarle tiempo a mi hijo (…) Las redes sociales también son una ayuda tremenda para tener más tiempo con Galo. No he pasado más de una o dos noches sin él”, finalizó.