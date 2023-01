“Me doy vuelta y me pega un combo”: Pancha Merino recordó dolorosa anécdota de cuando era adolescente

Rememorando las historias de vacaciones de verano, el panel de “Tal Cual” se llenó de postales. Pancha Merino contó una sorprendente anécdota que le ocurrió en un viaje a Tongoy con sus amigas cuando era más joven.

La panelista contó que todas sus amigas mintieron para poder irse a vacacionar y terminaron en un hostal, el cual calificó como horrenda. Una mañana, Pancha se levantó a comprar pan para el desayuno y se terminó encontrando con un amigo de Algarrobo.

“Lo saludo y de repente aparece la polola”, contó Pancha quien hizo una mímica señalando la pesadez de ella. “Yo caché la hueona medio pesada, agresiva y me fui a comprar el pan y la bebida, fui a comprar una Kem y un pan”, continuó.

“Vengo con la bolsa del pan y esta mina me estaba esperando, me sacó la cresta y media ¡Me pegó!, en esa época ocupaba frenillos fijos, la hueona me dice ‘¡Oye Pancha!’, me doy vuelta y me pega un combo”, siguió relatando la actriz.

Raquel le preguntó por qué le pegó, a lo que Pancha respondió “¡De la nada! de celosa porque según ella... El hueón parado ahí como un inútil, no dijo nada ¡NADA! ¡NADA! ¡NADA!”, comentó.

La actriz señaló que esto ocurrió en la plaza de Tongoy, que intentó defenderse y las terminaron por separar. “Yo la pute*** ‘Ay la hueona loca’. Salí corriendo, agarré mis cosas, ya la bolsa había salido para otro lado y llegué llorando a la pensión”, finalizó Pancha afirmando que su boca quedó hinchada por el golpe que recibió en los frenillos.