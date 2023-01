Modelo de OnlyFans gana miles de dólares por cumplir fantasías raras como orinar en una taza

No cabe duda de que, en el inicio de 2023, OnlyFans continúa como una de las plataformas más importantes y populares.

La plataforma de origen británico vive un momento álgido, desde la pandemia del coronavirus.

Y es que, el encierro y la cuarentena hicieron que OnlyFans y otros sitios, como TikTok, fueran tomados por los internautas para entrenarse, mientras se cuidaban de la enfermedad.

La aplicación de origen británico se ha posicionado como un negocio, en el que los creadores de contenido buscan engordar su cartera o darle un giro de calidad a su vida, mientras cobran por compartir contenido exclusivo con sus fans.

Sin embargo, algunos seguidores de OnlyFans buscan a sus modelos, influencer o famosos favoritos para ver sus imágenes y videos privadas, mientras que otros se inclinan más por personas que puedan cumplir sus fantasías.

De esta forma, algunas modelos se han enriquecido con las solicitudes, unas muy extrañas, que les piden sus suscriptores.

Y es que los influencers tienen la facilidad de recibir pedidos de sus seguidores y cobrar dinero extra por videos personalizados y clips exclusivos de pago por evento.

Una de las modelos más famosas que realiza este tipo de fantasías o fetichismos, la joven conocida como Nova Jewels.

Ella renunció a su empleo como coordinadora de bodas, debido al exceso de trabajo.

Lo cierto es que fue una buena idea para su bolsillo, pues ahora gana cerca de cuatro mil libras al mes, cerca de cuatro mil 770 dólares.

Las solicitudes fetichistas que le hacen a la chica de Dundee, incluyen a hombres que le piden verla en el baño; incluso, hay quienes le solicitan que orine en una taza.

“Recuerdo la primera vez que oriné en un vaso para alguien que practicaba ‘deportes acuáticos’, lo cual no me molestó. Uno de mis clientes habituales me da una propina de 150 créditos, alrededor de 93 libras.

“Nunca esperé cumplir 26 años y, literalmente, poder ganar dinero sólo con orinar durante 30 segundos”, dijo la escocesa.