“Mucha gente en una moto”: director de “Casado con hijos” anuncia a reconocida actriz de “Gemelas” para elenco de la sitcom

Una nueva incorporación sumó el director de la serie “Casado con hijos”, que para su reestreno de mitad de este año después de 15 fuera de las pantallas de Mega, no sólo contará con sus habituales protagonistas, sino que refrescará su proyecto con reconocidas actrices como es el caso de una de las protagonistas de “Gemelas”.

Esto, ya que el argentino Diego Rougier, el hombre detrás de la reedición de la exitosa sitcom de inicios de 2000, anunció este miércoles en sus redes sociales que la actriz Karla Melo será uno de los nuevos personajes que tendrá la serie protagonizada por Javiera Contador, Fernando Larraín, Dayana Amigo y Fernando Godoy.

Melo se suma así a otras figuras de la escena nacional, como las actrices Nathalie Vera y Magdalena Mac-Neef, y el comediante Felipe Izquierdo.

Todos ellos llegan para completar un elenco que además integran Carmen Gloria Bresky, Marcial Tagle y Jaime Omeñaca.

El ingreso de Karla Melo a “Casado con hijos”

“Mucha gente en una moto. Partiendo las grabaciones con @karla_melo_ #casadoconhijoschile #comedy #shooting”, publicó Rugier en su cuenta de Instagram, misma plataforma donde la aludida presentó un nuevo look que muchos vincularon al de su personaje en la sitcom nacional.

“Me dio la guá (sic) y me hice un cambio de look. En realidad me lo hice para mi nuevo videoclip. Este es un spoiler”, contestó por su lado Melo en la red social, donde también dio cuenta de su más reciente proyecto televisivo, previo a su llegada a “Casado con hijos”.

“Hola mi people. ¿Cómo están? Les quiero invitar hoy, a las 10 de la noche, a que pongan la tele en TVN para que no se pierdan el primer capítulo de ‘La vida de nosotras’, unas historias impactantes, importantes de ver, para todas, para todos, para toda la sociedad. Vamos a sufrir viéndolas, pero es necesario. No se la pierdan”, reveló la actriz, quien protagonizará el primero de los 16 episodios de una ficción que recreará los casos de mujeres que sufrieron violencia física, psicológica e intrafamiliar en el país.

El de Melo, donde interpretará a Karina Sepúlveda, una mujer que en 2013 fue absuelta del delito de parricidio por matar en 2011, y de un disparo en la cabeza, a su pareja luego de haber sido violentada por el sujeto durante 18 años.