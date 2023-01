Príncipe Harry asegura que su hermano William lo golpeó e insultó

La autobiografía “Spare”, del príncipe Harry, reveló fuertes polémicas de la familia real, destacando la pelea que tuvo con el miembro más cercano de su círculo, su hermano, el príncipe William.

Según el adelanto obtenido por The Guardian, el conflicto habría comenzado cuando contrajo matrimonio con la actriz de Hollywood, Meghan Markle.

El hecho ocurrió durante el 2019 en su hogar en Londres, en donde William habría llamado a la estadounidense “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. Su pareja no dejó pasar esta situación, y enfrentó a su hermano.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo”, expresó Harry sobre la actitud de su familiar.

“Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, agregó y que a raíz de esta situación, tuvo una lesión visible en su espalda.

Asimismo, el príncipe asegura que William estaba “muy caliente” durante su conversación, que hasta intercambiaron insultos.

Harry describe que William solamente tenía intenciones de ayudar a su hermano menor con respecto a sus decisiones en su vida privada.

“¿Hablas en serio?, ¿ayudarme?. Lo siento, ¿así es cómo llamas a esto?, ¿ayudándome?”, expuso su respuesta el miembro de la realeza.

Finalmente, estas palabras fueron las que desataron furia en William, quien solamente atinó a maldecir mientras caminaba hacia él.

Cabe recordar que el libro será lanzado durante la próxima semana a nivel mundial y que es probable que cree muchos más problemas a la familia real.