Sacó su lado de la “Quintrala”: Raquel Argandoña contó como se vengó de una pareja infiel

Raquel Argandoña se sinceró en el último capítulo de “Tal Cual”, puesto que contó detalles de cuando se vengó de una expareja que le había sido infiel.

“Una vez me llamaron por teléfono, hace muchos años. Me dijeron: ‘Hola, Raquel, soy tal y tengo unas fotos de la persona, te las vendo’. Fui a ver el material y las compré”, recordó.

Aunque en las imágenes no aparecía la imagen del hombre, sí salían lugares que él solía frecuentar entre ellos su residencia.

“En una foto salía ella (la tercera en discordia) esquiando con uno de mis hijos... En un millón de pesos compré el material. Yo no compré las fotos para que las publicaran,sino para tenerlas como material, igual me daba lo mismo si se publicaban. Yo fui muy mala...”, aclaró con sinceridad.

Llegó el momento de la venganza

Posteriormente, y luego de recopilar más información sobre este hecho durante todo un mes y hacer una carpeta de antecedentes, Raquel contó que solamente le faltaban los registros telefónicos de su expareja.

“Sí habían celulares, esto fue hace 20 años atrás. Fui a la compañía de teléfonos, me arreglé como puerta mexicana. En ese tiempo era súper conocida”, afirmó.

Para conseguir los datos, la “Quintrala” le dijo al vendedor: ‘Necesito un favor muy personal. Mi pareja salió de viaje y me dejó su celular. La verdad me confundí y di su número, quiero saber si las personas me han llamado a este celular’. (...) Me pidió una copia donde salga la firma de él. Dijeron que redactara una carta y que la firma, la copiara. (...) Tuve que volver en dos días”, explicó.

Así fue como Raquel averiguó que el hombre infiel llamó a su otra pareja “en Navidad 00:02 minutos. Año Nuevo, 00:04 minutos. Archivé todo en la carpeta. Estábamos viviendo juntos en esa época”.

Finalmente, llegó el día de la venganza. la madre de Kel Calderón invitó a su pareja a cenar en un restaurante y aprovechó de encarar al susodicho.

“Le digo: ‘Ha sido muy linda la noche’, y le pregunto: ‘¿Alguna vez me mentiste?’, él negó. Le mostré la carpeta. Miró las fotos, los árboles... Él no salía en ninguna de las fotos, pero ella sí salía con la bata que él ocupaba después de la ducha. Así fue. Mente fría...”, sostuvo y lo echó de la casa.