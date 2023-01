“Usted sí que sabe de entusiasmar a las mujeres ...”: Millaray Viera lanzó coquetona broma a Pollo Fuentes

Millaray Viera se tomó unos minutos para hacer reír a todo el estudio de “Yo Soy” con un particular comentario a Alfredo ‘Pollo’ Fuentes.

Todo comenzó cuando el jurado invitado estaba dando su opinión sobre un concursante que imitó a Cristián Castro interpretando “Por amarte así”.

En ese momento, Fuentes aseguró que no estaba de acuerdo con sus compañeros de mesón Jean-Philippe Cretton, Fran García-Huidobro y Antonio Vodanovic sobre la presentación del concursante.

“Se van a enojar conmigo porque no estoy tan de acuerdo. No entraste nunca en calor fuerte para que, a esa mujer a la que le estás hablando, la convenzas, y yo creo que ella no se va a entusiasmar, se va a quedar ahí”, indicó mientras realizó un gesto de calma con las manos.

Ante tan comentario, Millaray quiso aportar a la conversación lanzando una coqueta acotación sobre el cantante nacional: “Y usted sí que sabe de entusiasmar a las mujeres Pollo”, expresó la animadora entre risas, provocando las risas en el estudio.

“Yo sí que sé”, aseguró Fuentes sobre sus conquistas, a lo que la animadora contestó que: “Y todavía que sabe”.

Finalmente, el Pollo terminó de dar su opinión sobre la presentación del participante y lo calificó con un 7.4, de 10 como nota máxima.