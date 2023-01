Vanesa Borghi acusó a “Podemos Hablar” de hacerle “una encerrona” al mostrar a su nueva pareja

Una inesperada confesión entregó este miércoles la modelo argentina Vanesa Borghi, quien en entrevista con Eduardo Fuentes, en el late “Buenas noches a todos”, reconoció haber sido víctima de “una encerrona” en el programa “Podemos Hablar”, de Chilevisión, que sin su “consentimiento” mostró en pantalla a su nueva pareja.

Fue durante la parte final de la entrevista que dio en TVN donde la transandina acusó a la producción del estelar de CHV de no haber respetado la privacidad de Carlos Garcés, su actual pareja, al poner su imagen en pantalla durante su participación en el programa.

“La vida de Vanesa Borghi avanza y no sé si voy a cometer una indiscreción”, inició Fuentes, quien también fue parte del episodio donde Borghi estuvo en el espacio de CHV, y que antes de finalizar su pregunta recibió la tajante respuesta de la exmodelo de “Morandé con Compañía”. “Sí, la vas a cometer”, interrumpió la mediática antes de resignarse a que le consultaran por su nuevo amorío, que llegó varios meses después de haberse separado de su exmarido.

La encerrona a Vanesa Borghi

“Coincidimos el otro día en un programa y no estabas sola”, prosiguió Fuentes.

“Me hicieron una encerrona. El programa (‘Podemos Hablar’), porque no tenían porqué mostrarlo. Sí, y lo mostraron. Ahora que ya lo conocen todos puedes hablar de él”, respondió Borghi, quien optó por no darle un nombre a su actual relación amorosa, pero reconoció que “llevamos en tiempo razonable”.

Carlos Gárces y Vanesa Borghi Fuente: CHV

“¿Hay que ponerle nombre? Eso es muy chapado a la antigua, no. Lo que pasa es que después de estar tanto tiempo casada, yo creo que el ponerle nombre altiro, me da como un poco de miedo. Llevamos un tiempito, un tiempo razonable, pero paso a paso. Yo, de verdad, siento que no hay que saltarse etapas”, reconoció la modelo, quien agregó que si bien tiene sus miedos de exponer tanto a su nueva pareja, él ya fue presentado en su familia y mantiene una grata relación con ella.

“Después de tanto tiempo de estar en pareja, también me daba un poco de miedo mostrar en pantalla, porque uno no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Y bueno, ya. Lo conoce todo el mundo. Ya está. Se mostró en todos lados”, cerró.