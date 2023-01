“Blanca y radiante va”: Millaray Viera fue sorprendida por Antonio Vodanovic y sinceró sus intenciones de matrimonio

Un particular y sorpresivo episodio vivió este jueves Millaray Viera, quien en el inicio del programa “Yo soy” tuvo que salir al paso del interrogatorio de Antonio Vodanovic respecto de una eventual nueva boda.

Todo sucedió en el inicio en la tercera Gala de eliminación del estelar de imitadores de Chilevisión, cuando la ya desvinculada animadora del canal privado entró al escenario vestida con un llamativo traje blanco, el cual propició la inmediata reacción del jurado del espacio.

¿Campanas de boda para Millaray Viera?

“La verdad que mirándola, me recuerdo a Antonio Prieto cantando: ‘Blanca y radiante, vaaaa la no-viaaa’”, lanzó de entrada y picaronamente el otrora animador del Festival de Viña, quien encontró la inmediata respuesta de Millaray.

“¡Ay, no, no! Que no se me pegue el espíritu santo. ¡No! Yo ya pasé por eso”, respondió entre risas e incomodidad la figura televisiva, quien solamente se ha casado -y divorciado- una vez (con Álvaro López, del 2006 a 2012) y tras ello ha mantenido relaciones informales con otras parejas.

“Pero yo feliz, porque siempre en ‘Yo soy’ es una maravilla”, prosiguió Vodanovic, cuyas palabras fueron refrendadas por la otra jurado del programa, Francisca García-Huidobro, quien rápidamente acalló cualquier atisbo de boda en el futuro cercano de Viera.

“Gracias por creer en mí”: La lacrimógena despedida de Millaray Viera en Chilevisión

“Sabingeando con la banda”: CHV confirma a Emilia Daiber como reemplazo de Millaray Viera en “Sabingo”

“Yo no diré nada con respecto a la boda, porque eso es mufa, y porque entiendo que Millaray no tiene ninguna intención de pasar por el altar de nuevo, así que dejémoslo así. Vestidita de blanco, preciosa nomás”, enfatizó.

El empático salvavidas de Fran, por cierto, le sirvió a la animadora para salir rápidamente del incómodo momento aclarando que lo suyo, y de momento, no pasa por llevar sus próximas relaciones amorosas hasta un nuevo matrimonio.

“¡Sí! Una vez fue suficiente, ahora estoy puro disfrutando la vida”, cerró.