Chiqui Aguayo recuerda pérdida de su primer bebé: “Todos me decían ‘espera a que se muera adentro tuyo, se va a morir de todas maneras’”

En un nuevo capítulo del programa de Cecilia Bolocco en Canal 13, “Todo por ti”, este domingo la actriz y comediante Daniela “Chiqui” Aguayo homenajeará a su madre.

En el proceso, la también panelista de “Juego textual” repasará su propia historia, incluyendo su relación con su esposo Karim Sufan, con quien se reencontró de adulta tras haber pololeado previamente en Séptimo Básico. “Yo tenía 11 años, él 13. Empezamos a pololear, nos dimos un beso debajo de la escalera, primero un topón, después con lengua. Me gustó tanto que se lo ofrecí a mi amiga Maca si quería darse besos con él, yo pensaba que era una cosa de amistad. Y me enteré después con el tiempo que se andaban dando besos en otra escalera, así que terminé con él”, recordará.

El dolor más grande

Adicionalmente, la actriz repasará el momento más doloroso de su vida, cuando a los cuatro meses de gestación le informaron que tenía un embarazo inviable. “Cuando me dijeron lo que me dijeron tuve la sensación de que me caía. Mi hermana me agarró. Era la sensación como que iba corriendo muy fuerte y fue tan grande el pencazo que estaba con los ojos abiertos sin saber si estaba parada o acostada”, señalará.

Debido a esto, tuvo que acogerse al aborto por tres causales para finalizar su embarazo, pero no le fue fácil, pues la ley de aborto había sido aprobada muy recientemente. “En la clínica donde me estaba atendiendo todos se abstuvieron de conciencia, entonces me quedé súper desamparada. Todos me decían ‘Espera que se muera adentro tuyo, se va a morir de todas maneras, aquí no hacemos eso’”, revelará.

Sólo al cambiarse de clínica logró encontrar un doctor que aceptara atenderla.

“Le pregunté si iba a sentir algún dolor mi hijo, que en ese momento estaba vivo, él nos explicó que por cómo estaba desarrollado nuestro hijo era imposible. Fue súper duro para nosotros. Nos desarmó a todos, ninguno estaba preparado para vivir esto tan terrible”, sostendrá Aguayo, agregando que para ella su primer hijo, al que nombró Yasser, sigue presente siempre en su vida, especialmente a través de su segunda hija, Amal, nacida en plena pandemia.

“Tenemos siempre la sensación de que Yasser está en todas partes. La Amal está siempre con una guagüita en la mano, ella dice que tiene un bebé. Le pregunté dónde lo conoció y me dijo ‘En tu guata’, y el Yasser debe haber sido de ese tamaño cuando lo parí”, revelará.

La madre de Chiqui

Ya llegada su madre, Verónica, la mujer dará su opinión acerca del éxito de “Chiqui” en el stand up, incluyendo su recordada y comentada rutina del Festival de Viña 2017. “Cuando recién me dijo que iba a Viña tuve ciática por cinco meses de sólo imaginarme que la fueran a pifiar”, confesará la mujer, agregando que recién vio la rutina en el escenario, desde el público.

“Los primeros 10 minutos sentí casi un ataque cardíaco, porque no conocía la rutina. La encontré de una ordinariez… pero vi que la gente se reía (...) Les dije a todos en la oficina que si la Dani ganaba iba a llevar la Gaviota para que se tomaran fotos con ella”, rememorará, indicando que quedó encantada con el resultado de la presentación y con los premios obtenidos por su hija.