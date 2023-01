Clara Chía Martí no es de familia de dinero y tiene una hermana que esconde por una cruel razón

La novia de Piqué, Clara Chía Martí, se ha convertido en blanco de críticas, pues la acusan de romper la familia de Shakira y causarle mucho dolor.

Sin embargo, no solo ella es la culpable, el futbolista tiene mucha de la culpa por traicionar a la mujer con la que tenía una relación y la madre de sus hijos.

La peor parte de los insultos y ataques en redes se lo ha llevado la joven de 23 años, a quien han criticado por su forma de vestir, su cabello, y hasta sus expresiones.

Te recomendamos: El gesto de la madre de Piqué con Clara Chía en público que muestra que no la quiere como a Shakira

Es muy poco lo que se conoce de su vida, pero según se ha dicho, Clara es hija única y viene de una familia de clase alta de Barcelona.

Incluso, han asegurado que creció en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, cerca de San Gervasio, y asistió a los mejores colegios, tratando de desmentir los rumores que aseguraban que estaba con Piqué solo por su dinero.

Sin embargo, parece que no es así, no es tan rica como se ha dicho, y hasta está ocultando a un miembro de su familia.

La hermana que Clara Chía Martí tiene en secreto para no revelar su verdad

El programa Chisme No Like reveló que Clara Chía Martí no es hija única, tiene una hermana de 22 años, a la que ha tratado de ocultar en todo este tiempo.

Se llama Johana Chía y es solo un año menor que Clara, y al parecer la tiene oculta por una “estrategia de imagen”, para que no se descubra que en realidad no es de familia rica como han dicho, sino pobre.

“Ocultaba a su hermanita menor… Su hermanita se llama Johana Chía tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas. Hay un marketing que le quieren hacer a Clara Chía de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad” , dijo el periodista Javier Ceriani en el programa.

Te recomendamos: Shakira y Clara Chía con el mismo vestido: aseguran que una se ve “vieja” y la otra como “diosa”

Además, aseguró que la familia de Clara tuvo problemas económicos. “Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento”, detalló.

Al parecer, la hermana tiene redes sociales, y por allí ha revelado detalles íntimos de su familia, desmintiendo la supuesta vida de lujos que dice Clara Chía tener, por lo que a la novia de Piqué no le conviene hablar sobre ella pues se sabría la verdad.