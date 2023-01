“Claro que me he emocionado con muchas familias”: Rodrigo Sepúlveda debuta en Mega con su docureality “Bajo el mismo techo”

Desde este sábado, Mega realizará una gran apuesta programática con el estreno de cinco estelares espacios de su área cultural, y uno de ellos, el programa “Bajo el mismo techo” permitirá a los televidentes disfrutar de una nueva feceta de uno de los rostros más populares en la estación privada.

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, quien sumará a sus horas de exposición en el noticiario de la señal privada otras maratónicas jornadas en el interior de los hogares de una docena de familias, lugar donde compartirá y vivirá con ellos un carrusel de emociones propias del quehacer diario.

Hace algunas semanas inició la promoción del espacio en las pantallas de Mega, y en ella se puede apreciar como el periodista suda la gota realizando variados trabajos y oficios, como los de un vendedor de la feria, baterista de una banda musical, colectivero o limpiador de piscinas.

Una experiencia que, a todas luces, Sepúlveda celebra porque este nuevo programa le permitió conectar nuevamente con la audiencia, tanto como lo hace en sus despachos en terreno para la señal del Grupo Bethia o con sus entrevistas al aire a ciudadanos comunes y corrientes en el noticiario de fin de semana.

El nuevo proyecto de Rodrigo Sepúlveda

“La realización del programa salió de una idea propia de Mega, de la dirección ejecutiva, de Javier Villanueva con Patricia Bazán y el equipo de producción, y ellos me lo ofrecieron. Me dijeron que era un programa que cumplía algunas características que podrían ser interesantes para mí, y cuando yo escuché la propuesta me sedujo de inmediato, me gustó mucho, lo encontré un programa demasiado atractivo. Así es que es mérito absoluto de Mega la propuesta que sale al aire”, inicia su entrevista con Publimetro Sepúlveda, quien valora también el trabajo de producción y grabación realizado por la productora que está detrás del proyecto.

“En realidad, es un programa que hacemos con Colomba Films, que es la productora con la cual salgo a grabar en todos los programas, y con ellos hemos logrado ya en siete familias encontrarnos con muchísimas historias distintas, con la posibilidad de meternos en la realidad de la familia chilena y hacer todo lo que hacen ellos”, cuenta el rostro de Mega, quien reconoce haber disfrutado de esta experiencia de convivir y emocionarse con algunos de los clanes familiares más tradicionales del país.

Rodrigo Sepúlveda compartirá variadas experiencias en su nuevo programa. Fuente: Mega.

Variados oficios realizó Rodrigo Sepúlveda en su nuevo programa. Fuente: Mega.

“Desde el inicio hasta el fin del día, yo duermo con la familia y al otro día también, completo, en todas sus actividades y claro que me he emocionado con muchas. Yo soy una persona muy sentimental y nos agarramos mucho cariño en dos días”, explica Sepúlveda, quien al igual que en sus apariciones en el noticiario no duda en reconocer su admiración ante situaciones adversas que deben enfrentar algunas de las familias que estarán presente en el ciclo de 12 programas que tendrá el programa.

“Me han llamado la atención muchas cosas, por ejemplo, con la chilenita tuve que estar cuatro horas en silla de ruedas y eso fue un momento súper emotivo también. Una crítica social de encontrar que acá las condiciones en las calles no están aptas para personas que tienen discapacidad, por ejemplo. Y en realidad, todos han tenido momentos de mucha alegría, de mucho color, de mucha fiesta, de mucha risa, mucha emoción, mucha tristeza, de conflicto. Como es la familia nomás, nosotros nos metemos dentro de la familia chilena”, revela el comunicador, quien espera conectar con la audiencia con este formato, que adelanta, será muy atractivo de ver.

Rodrigo Sepúlveda. Fuente: Mega.

“Este proyecto me tiene muy contento, muy feliz, muy agradecido de la oportunidad que me dio Mega. Nunca esperé hacer un programa de esta forma, en el área cultural, un docureality, y estoy muy contento, muy expectante, ojalá que a la gente le guste, y trabajando con un equipo en Colomba Films que realmente me tiene muy satisfecho, tipos tremendamente profesionales, un equipo absolutamente comprometido con el proyecto. Así que esperando que la gente logre captar lo que nosotros también vivimos ahí, en vivo y en directo con todas las familias”, señala.

“‘Bajo un mismo techo’ es, literalmente, vivir en las casas de los chilenos. Vivir y hacer todas sus actividades, todo lo que viven, sus conflictos, sus actividades profesionales, sus oficios, acompañar a comer, a tomar desayuno, hacer música, jaripeo, vender en la feria, ir a Lo Valledor, hacer pasteles, limpiar piscinas, andar en colectivo, ir a vender a Franklin. Todas las actividades que hacen las familias, nosotros estamos dentro de ellas. O sea, es vivir en las casas de los chilenos. Eso es lo que se buscó y creo que se pudo conseguir”, cerró.