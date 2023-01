“Estoy muy feliz”: Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez le dieron apoteósica bienvenida a Diana Bolocco

Después de dos horas y media de prolongado suspenso en pantalla, los conductores de “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez le dieron luz verde este viernes a la presentación oficial de Diana Bolocco como la nueva figura del canal ubicado en la exMachasa.

Tanto Álvarez como Julio César se prestaron esta mañana para un inesperada y dilatada presentación de Bolocco, quien llegó a la señal privada como la cabeza de los nuevos proyectos de entretención del canal propiedad de Paramount.

Diana Bolocco. Fuente: Chilevisión.

El dilatado arribo de Diana Bolocco a CHV

Desde el inicio del matinal fue que Monserrat dio las alertas del esperado anuncio del nuevo rostro del canal, algo que fueron dilatando hasta cerca de las 10 de la mañana, cuando llegó al estudio Julio César Rodríguez.

“Hoy día te vas a desayunar con la noticia que te voy a dar, con una primicia que se dará a conocer hoy en el ‘Contigo en la mañana’. Y tiene que ver con una nueva contratación en Chilevisión, no es que haya un reemplazante o un nuevo ejecutivo y es una nueva contratación, y se trata de un rostro de TV que se integra al equipo de Chilevisión. No sabemos si es rostro o rostra o rostre, no sabemos si es ella, él o elle. Pero lo cierto es que se incorpora y refuerza el equipo de conductores una persona”, inició la animadora del matinal.

Sus palabras fueron refrendadas por Julio César, quien aseguró que la nueva contratación “seguramente será un hombre, porque este canal (...) ¿Y esta persona viene de otro canal? ¿Tú sabes quién es?”.

Los animadores del matinal fueron quienes anunciaron al nuevo rostro de CHV. Fuente: Chilevisión.

Bromas más o menos, los conductores mantuvieron la incógnita por más de 40 minutos, incluida una tanda de comerciales, para hablar de las posibles candidatas y candidatos con un puzzle numérico donde el rostro de la conductora se encontraba oculto.

Los animadores del matinal presentaron al nuevo rostro de CHV. Fuente: Chilevisión.

Tras mostrar el contenido de algunos números ambos animadores se lanzaron con variados nombres, entre los cuales incluso aparecieron los de las argentinas Carolina “Pampita” Ardohain y Luciana Salazar, Julia Vial, Lola Melnyck, Pamela Díaz, Carolina de Moras, Marcela Vacarezza e incluso la actual jurado de “Yo soy”, Francisca García-Huidobro.

Al final, y tras varios intentos fallidos, donde también circularon nombres de rostros masculinos como los de Fernando Solabarrieta y el imitador de Rafael Araneda, Julio César y Álvarez develaron el rostro de Bolocco, quien como se informó durante varias semanas en diversos programas de espectáculos negoció con el canal privado una vez que se concretó su salida de Mega.

“Estoy muy feliz, a Machasa había venido una sola vez”, reconoció la nueva contratación de la casa televisiva, quien reconoció que todo resultó muy fluido en sus conversaciones con los ejecutivos del canal.

Diana Bolocco. Fuente: Instagram @dianaboloccof.

“Ha sido todo fluido y fácil con el equipo de ejecutivos de Chilevisión, además que con varios de acá trabajé mucho tiempo en Canal 13. Son de una calidad humana increíble y vuelvo a trabajar con ellos. con el equipo de toda mi vida”, prosiguió la animadora, quien luego de adelantar su salida de Mega, inició sus primeros acercamientos con su nueva estación, en la cual ya adelantó que lo suyo serán los programas de entretención.

“Vengo al área de entretención a potenciar esa área con Carlos Valencia (productor ejecutivo de CHV)”, confirmo Diana, quien inmediatamente descartó cualquier opción de potenciar el matinal. “Ustedes no necesitan un refuerzo, porque son los líderes de la franja matinal”, cerró.