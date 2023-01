“Haces mier** toda la semana a personajes de televisión y después te paras en la Teletón”: El furioso descargo de Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla fue una de las figuras que más dio de qué hablar el año pasado en la farándula nacional. El exfutbolista recibió un gran nivel de escrutinio después de que se filtraran videos sexuales de él. Inevitablemente su familia se iba a ver afectada por este escándalo.

Pinilla estuvo de invitado en el programa “Tendencias” conducido por Angélica Castro en la Radio Agricultura. En este espacio señaló que Chile es un país muy chaquetero, y que se cruzan los límites cuando esto llega a perjudicar a los niños. Ante esto, la animadora le preguntó sobre cómo este último año ha afectado a sus niños.

“Mis tres hijos están con psicólogo y psiquiatra, el daño que han hecho -no sé si va a ser irreparable-, pero en cuanto al proceso que han vivido ellos es irreparable, explicándole cosas que son inventos, que son mentiras”, señaló. El locutor señaló que tuvo que cerrarle el año escolar un mes antes debido a lo que se ha inventado sobre él. “¿Por qué ellos tienen que vivir estas situaciones?’’, preguntó.

“Está haciendo mier** todo el año a la gente”

En la misma línea, habló sobre cómo estas situaciones se amplifican con las redes sociales. “Hoy día con las redes sociales está realmente cochino. Cualquier persona podría inventar una cosa, publicarla, que llegue a la cabeza de los niños, después eliminarla y decir ‘ay no, no dije nada’. Nadie sabe quién está detrás de los teléfonos, nadie sabe quién está detrás de esas páginas de farándulas asquerosas”, comentó.

“Los programas de farándula, yo con todo el respeto del mundo, respeto a los periodistas, pero yo no podría alimentar a mis hijos, hablando de la vida de los demás. Me van a disculpar, pero yo no puedo”, agregó.

Angélica Castro replicó estos dichos y señaló que no se deberían tocar a los niños, “ojalá hubiesen leyes más duras y que fueran realmente estrictas, especialmente con el tema del cyberbullying que hay día, es muy delicado. Por último que se metan contigo, porque tú eres el personaje público, pero no con un niño”, opinó la locutora.

Mauricio Pinilla comenzó a enojarse más y a descargarse sobre este tema, terminó apuntando hacia un animador de la televisión nacional. “Cómo explicas tú que un periodista, que está haciendo un programa de farándula que está haciendo mierda todo el año a la gente, y después aparezca en la Teletón como un animador estrella. Déjate de hinchar las pelotas, en qué país estamos viviendo por favor”, exclamó.

Angélica Castro se notó levemente incómoda con la rabia que expresaba Pinilla al referirse a este personaje y el estado de los medios. “¡Haces mierda toda la semana, a familias, niños, personajes de televisión, todo y después te paras en la Teletón como si fueras un animador súper solidario!, ¿De qué solidaridad estamos hablando? ¿Para qué? ¿Para aparecer, para figurar? En Chile estamos muy equivocados en los medios de comunicación”, sentenció enfurecido el exfutbolista. Después de estos descargos, Angélica Castro anunció que se iban a cortes comerciales.