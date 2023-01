Jorge Zabaleta se emociona al sincerar reflexión sobre su padre en “Socios de la Parrilla”

Un sentido momento se generó este jueves en el reciente capítulo de “Socios de la Parrilla”, que en este episodio contó con la presencia de Benjamín Vicuña, Rodrigo Muñoz y Fernando Larraín, según recoge La Cuarta.

Los tres actores fueron invitados para promocionar “Papá al rescate”, película chilena que llegó a las salas de cine nacionales esta semana y que también cuenta con la participación de Jorge Zabaleta.

En efecto, fue justamente el tema del filme el que hizo quebrarse a Zabaleta al conversar acerca de su padre. La situación ocurrió luego de que Vicuña recordara la reciente pérdida de su papá, fallecido en septiembre de 2022.

Esto motivó a que el conductor del estelar de Canal 13 se refiriera al momento en que le toque afrontar esa dolorosa circunstancia. “Es fuerte cuando los papás cumplen cierta edad. Mi papá ahora está mejor, pero la pandemia lo golpeó muy fuerte”, confesó.

Zabaleta se emociona

“A mí, mi viejo me conmueve, lo miro y me conmueve. No podría concebir mi vida sin él”, explicó. Y en ese sentido, añadió: “cuando me toque ese paso, yo no sé cómo lo voy a enfrentar. No estoy preparado para despedir a mi viejo”.

“No sé en qué momento va a llegar, trato de imaginarme ese momento de alguna forma y pensar cómo lo voy a enfrentar”, concluyó el actor.