“Oye Gonzalo, eso es bullying”: Michelle Adam respondió a palanqueo de Gonzalo Ramírez

En el noticiero Meganoticias Amanece, la meteoróloga Michelle Adam fue al Latern Festival, junto a la periodista Sabrina Kennard, el evento de luces chinas más grande del mundo que se instaló en el Parque de la Familia en Quinta Normal.

De acuerdo a lo consignado por Página 7, Adam aprovechó el contexto para tirar una talla, “no los voy a sorprender con mi idioma oriental, eso lo voy a dejar para otro día. Además, se me olvidó el saludo chino, porque me acuerdo del japonés, no más”, dijo.

A propósito de esto, el periodista Gonzalo Ramírez le preguntó “Michelle, ¿tú sabes cómo se dice ‘amanece’ en chino?”. La meteoróloga respondió, con dejos racistas, “Chale el chol (sale el sol)”, lo que generó risas en el estudio.

Ramírez la molestó y no la dejó olvidar el error que se vio ayer en el noticiario, cuando se escribió mal “Pichilemu” en el reporte del tiempo. “Yo pensaba que ibas a decir Puchilemu”, comentó el periodista. “Oye Gonzalo, eso es bullying, es bullying”, respondió con humor Michelle Adam.

Esto debido al episodio que protagonizaron Ramírez y Adam el día de ayer, cuando la meteoróloga se percató que en la pantalla se leía “Puchilemu” en vez de Pichilemu, ella exclamó “no, ya, me la cambiaron. ¡Me la cambiaron! ¡Gonzalo, tú fuiste!”, apuntando al locutor.

“No, yo te dije que ibas a poner ‘Cupón’ en vez de Pucón y pusiste ‘Puchilemu’. Menos mal que no pusiste otra cosa (…) Vamos a mandar a la Paulina de Allende a ver qué pasa en ‘Puchilemu’”, respondió Ramírez.