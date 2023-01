Patricia Maldonado despotricó ahora contra Julieta Venegas: “No hables hue**, no te metai”

La cantante mexicana Julieta Venegas tiene una intensa ligazón con Chile, tras su fallido matrimonio con el músico Álvaro Henríquez. En una última entrevista contó detalles de su relación y separación del líder de Los Tres. En ese marco, Patricia Maldonado recordó las palabras que diera la artista con respecto al conflicto mapuche y la militarización de la zona de La Araucanía.

LEE MÁS: Julieta Venegas: su esposo le compuso una canción y él la dejó por la actriz del video

En “Las Indomables”, Maldonado le mandó un mensaje: “oye, tonta, a voh te hablo: qué sabí tú lo que pasa en La Araucanía, de qué estai hablando. El pueblo mapuche se opone a toda esta desgracias que hay. Muy pocos mapuche están metido en esta cuestión, el resto quiere vivir tranquilo, son pocos los que están haciendo negocio”.

La Cuarta recogió las declaraciones, que no pararon ahí: “¿Cuánta gente ha muerto, imbécil, por la quema de estos desgraciados? Dedícate a cantar, agarra el acordión y lo tocai. No hablís hue... no te metai en cosas que no sabís. ¿Por qué no luchai por tu pueblo? La delincuencia y el narcotráfico se tomó México y voh no estai luchando por ellos”.