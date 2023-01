“Tiene una sonoridad increíble”: profesora de canto de Polimá quedó impresionada con registro del artista urbano

Luego de ser confirmado como uno de los primeros artistas en participar del próximo Festival de Viña del Mar, el equipo detrás del cantante urbano chileno-angoleño Polimá Westcoast se puso a trabajar en lo que será su show en la Quinta Vergara.

Porque este nuevo desafío en la carrera musical del artista nacional es un paso relevante, según propia confesión, y por ello, cada detalle debe estar a la altura de un escenario internacional. Como el que dice relación con su calidad vocal, la cual buscó optimizar de la mano de una profesora experta en la materia.

Annie Murath, actriz, cantante, profesora de canto y, actualmente, según informa lun.com, la “directora del departamento de Teatro de la Universidad de Chile”, quien llegó al alero de Polimá gracias al nexo que hizo el director del programa “Urbanos”, de TVN, Rodrigo Leiva, con ella y el equipo del artista.

El talento innato de Polimá

“Me llamó el productor de Polimá y me comentó que el Poli quería tomar clases. Voy a ser muy sincera, yo no sabía el nivel de éxito que tenía él, para mí eso fue muy novedoso, es un estilo que me es sumamente ajeno y me encantó la idea. Llegó un día a la escuela de Teatro de la Chile y ahí me di cuenta de lo famoso que era. Los cabros no podían creer que el Poli estaba ahí”, cuenta Murath, quien reconoce haber quedado impactada ante la gran popularidad del cantante urbano con sus alumnos e hijos.

“Cuando me llamó Poli yo conocía la canción (‘Ultra solo’) pero no lo conocía a él. Mis hijos la cantaban. Cuando llegué a la casa (después de conocerlo) le dije a mi hija Francisca: ‘Estuve con el Poli’ y ella me dijo: ‘¿Queeeeeé, mamá, pero cómo no me llamaste?’. Después llegó mi hijo Diego y me hicieron una clase sobre (el género) urbano. Ellos fueron mis profesores para entender su música”, prosigue la avezada académica, quien no dudó en hacerle clases de canto al artista considerando que es uno de los mayores cultores del género a nivel mundial.

“Dije que sí porque pensé: ‘Voy a ser yo la que va a aprender de él y yo le voy a enseñar lo que sé hacer’, y eso hizo que engancháramos. Es una persona tremendamente trabajadora, muy inteligente y con una sensibilidad muy especial. Lo lindo es su poética, no es un chico que hable con palabras comunes, siempre está creando su lenguaje y eso me llamó mucho la atención de él y decirle ‘ok, trabajemos juntos’. Esto es de cara al Festival, la idea es prepararlo para que llegue a Viña del Mar en las mejores condiciones vocales”, aclara.

La tarea, reconoció Annie, no fue sencilla puesto que lo primero que hizo antes de enfocarse en potenciar la calidad vocal del cantante fue “estudiar” de él y de su estilo musical.

“Primero yo tuve que estudiar, antes de hacer clases me pregunté qué es lo que necesita, porque no es la misma técnica para una persona que canta música popular, esto es algo absolutamente distinto (...) la música que ellos crean se basa en sus tonalidades, donde ellos están cómodos entonces la comodidad de ese registro es lo que tienen que asegurar, darle seguridad a esas notas (que manejan). Después la articulación, que es importante para que se entiendan las palabras, y una cosa es utilizar el micrófono y otra darle efecto. Eso fuimos viendo”, reconoce la profesora, quien alaba el talento natural de Polimá.

“Tiene una sonoridad increíble y eso es lo que yo creo que tiene que aprender a investigar, cuáles son las raíces de su voz. Es un alumno fantástico y un cabro de un corazón único”, concluye.