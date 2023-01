“Cuando pasa esto hay que arrojarse igual”: Yamila Reyna habló sobre su nuevo desafío en el matinal de TVN

Yamila Reyna tuvo un gran término de año. Después de llegar por un par de semanas al matinal como soporte, el último viernes de diciembre se anunció que ella sería la animadora del “Buenos Días a Todos” durante los meses de enero y febrero. La comediante habló con TiempoX sobre este nuevo gran hito laboral.

“Yo siempre digo que cuando uno aprovecha los acontecimientos en la vida, aunque sean pequeños o grandes, hay que aprovechar. Cuando me invitaron a hacer ‘Hoy se Habla’ era un programa que estaría a prueba por 3 días. Dije ‘vamos, apostemos, probemos’ y jamás pensé que se podían abrir otras puertas como el matinal”, comentó.

Asumir el gran desafío de la conducción del matinal de TVN, no fue fácil, de acuerdo a lo que afirmó la comediante. “Al principio lo dudé, me daba susto, pero cuando pasa esto hay que arrojarse igual. Dios sabe porqué hace las cosas y dije ‘vamos’, con el riesgo de que podían sepultarme, condenarme o quererme, como pasó en este caso”, declaró.

Acerca de este medio que le daba animar el “Buenos Días a Todo”, señaló que “el susto de conducir el programa más importante del canal, que es el ‘Buenos Días a Todos’, el matinal es un timón de los canales. Además, es un matinal que ha sufrido muchos cambios y la gente ha sentido esos cambios”.

“Que entrara esta comediante que nunca ha hecho animación, claro que me importaba el qué dirán (...) Tenía todo el susto de que no me aceptaran”, admitió la comunicadora.

Ella rescató como un elemento crucial en su llegada, el apoyo que ha recibido de su compañero Gino Costa. Tengo un gran partner al lado. La magia existe o no existe y con el Gino hice match, fue amor a primera vista, nos vimos y nos entendimos desde el día uno. Tenemos una comunicación en la que nos miramos y sabemos qué va a decir el otro sin hablar. Él es muy generoso. Los más talentosos son los más generosos. No me ha hecho sentir jamás que estoy en falta”, aseguró Yamila.

La gran pregunta sobre si se quedará en el matinal, sigue en el aire ya que afirmó que todavía no han habido reuniones acerca de ese tema. “No podría decir qué pasaría ahí, no lo sé, no me lo han propuesto y vivo el día a día, la vida tiene muchos cambios repentinos y los quiero disfrutar, disfrutar del proceso. Ambos equipos hemos podido ir levantando los números y eso para el canal es muy importante y para nosotros también”, cerró la comediante.