Inclusión de parejas LGBTIQ+ en Netflix: los personajes que son homosexuales en la vida real

Netflix finalizó el 2022 con estrenos y así comienza el Año Nuevo con películas y series que tienen a la plataforma de streaming más activa que nunca.

Pero lo que ha llamado la atención de muchos usuarios y que aplauden al monstruo digital es la inclusión de parejas diversas, pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ dentro de sus tramas.

Reseña el portal colombiano RCN que lo interesante de todas estas propuestas es que muchos de estos personajes son interpretados por personas que no son necesariamente lesbianas, gays o transexuales.

Pero hay otros que sí lo son y han interpretado personajes icónicos que han marcado historia en la plataforma digital.

Muchos espectadores no saben cuáles de los actores son verdaderamente homosexuales o no, independiente a la escena que realicen.

He aquí una lista de los casos confirmados:

Jeremy Pope

Es un joven que le da vida a Archie Coleman en la reconocida serie de Netflix. Allí interpreta a un joven homosexual tal y como es en su vida real.

Cara Delevingne

El 2014 salió a la luz su primera relación homosexual, con la actriz Michelle Rodríguez. Fue difícil para ellos admitirlo, pero después desató todo su amor por la cantante St. Vincent el 2016 pero esa relación también llegó a su fin.

Omar Ayuso

Elite es una de las series más exitosas de la plataforma, sobre todo con su cuarta entrega que tiene fascinados a los espectadores por su diversidad.

Allí, Omay y Ander protagonizan una de las parejas más encantadoras de la trama, pero ¿son gays en la vida real?, Ander no lo ha reconocido públicamente, pero Omar sí.

Ncuti Gatwa

El joven que le dio vida a Eric Effiong, un joven estudiante abiertamente gay, en la serie Sex Education de Netflix, ha tenido grandes interrogantes por parte de los seguidores sobre si realmente es gay en la vida real, pero, aunque muchos afirman que sí, el actor nunca lo ha reconocido públicamente.

Elliot Page

La actriz detrás de conocidas series como The Umbrella Academy y Juno declaró su homosexualidad el 2014, para ser un ejemplo para otros jóvenes. Hoy se declara como persona no binaria, cortó su cabello y se retiró sus pechos.

Ruby Rose

Una de las actrices más queridas de la serie Orange is the new black hace muchísimo tiempo que vive plenamente su homosexualidad.

A los 12 años lo asumió y el 2015 se comprometió con Phoebe Dahl, relación que lamentablemente terminó. Ahora tiene una relación con Jessica Origliasso, cantante de de The Veronicas.