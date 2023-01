“Me dio pena”: Fran García-Huidobro confirmó que no estará en la nueva temporada de “Aquí se baila”

La próxima temporada de “Aquí se baila” ya está tomando forma poco a poco, sin embargo una importante figura no estará presente en esta nueva entrega. Fran García-Huidobro no volverá al programa de baile en sus labores como jurado.

“Lo que pasa es que en este momento no quería volver de jurado, y encuentro que se ve feo estar en dos canales al mismo tiempo”, declaró la “Dama de hierro” a La Hora.

“En realidad me dio pena por no estar (Aquí se baila), porque me llevo increíble con Neilas (Katinas) y la maestra (Karen Connolly) (...) Además me llevo increíble con Sergio (Lagos), y el programa es lo más entretenido que hay. Pero yo no tenía tiempo ni muchas ganas de hacerlo”, continuó la comunicadora.

De igual forma, existían rumores que ella iba a estar a cargo de un programa festivalero, pero negó los rumores entregando la misma razón. “Lo de Viña también, por supuesto, estar saliendo todos los días desde allá de siete a nueve de la noche y después salir en el ‘Yo Soy’, no”, sentenció.