Daniel Fuenzalida habló sobre el futuro de “Me Late”: “Hemos tenido tres o cuatro reuniones con canales distintos”

La cancelación de “Me Late” dejó a muchas personas viudas, pero existe una esperanza de un renacimiento. El animador y la mente detrás del programa, Daniel Fuenzalida, habló con Página 7 sobre el futuro del espacio de espectáculos.

“Hemos tenido tres o cuatro reuniones con canales distintos, la televisión es bastante burocrática. Otros, derechamente, me han dicho que no”, comentó. “Algunos canales me han llamado para tener ‘Me late’, en otros lo he ofrecido yo, y de ahí también van surgiendo ideas”, agregó el animador.

Acerca de los posibles miembros del panel, si es que vuelve el programa, es un asunto que estaría por verse debido a la agenda de los expanelistas. “En el caso de Andrés (Caniulef) ya está en Mega, Laura (Prieto) está haciendo sus cosas por Internet”, dijo.

“Lo mismo Francisco (Halzinki), mientras que Lucho (Sandoval) y Sergio (Rojas) se han mantenido en sus transmisiones de Instagram”, agregó el “exHuevo”.

El locutor señaló que en marzo podría tener novedades sobre el programa, pero antes hizo una precisión. “De concretarse, sí o sí sería la fórmula base del programa, que es Luis Sandoval, Sergio Rojas y yo”, concluyó Daniel Fuenzalida.