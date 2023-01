“Estaban caga... de la risa”: JP Queraltó sufrió chascarro acuático en junta de CHV

Dice que siempre le ocurren chascarros y esta vez no fue la excepción. El protagonista de esta historia es nada menos que el periodista de Chilevisión, Juan Pablo Queraltó, que terminó, literalmente con el agua hasta el cuello durante un día recreativo que tuvo con sus compañeros de canal, para comenzar el año mojando la camiseta. Y como mostró en sus historias de Instagram, lo cumplió al pie de la letra.

“Compartimos un rico asado, buena conversa y tarde de piscina. Y bueno, se me ocurre decir que nos saquemos una foto grupal para recordar el momento, pero estaban todos dentro de la piscina y a mí se me olvidó llevar traje de baño”, relata Queraltó a Publimetro.

Juan Pablo Queraltó y equipo de CHV

“Entonces, dije voy a meter las puras patitas al agua y me meto al agua. Bajo y como que me hundo y todos estaban cagados de la risa porque no podían creer que justo que me había preocupado tanto de solo meter las patas al agua, me saco la cresta, me hundo entero y después todos muertos de la risa”, comenta riéndose también, al momento de recordar su momento bajo el agua.

“Es que no solamente me tropiezo con el escalón, sino que además después me resbalo, entonces caigo para atrás. Fue como un gag del Jappening con Ja!...Por lo menos se logró la foto. Todos mostrando sus cuerpos, menos yo que salgo haciendo poleras mojadas”.

“Menos mal que mi teléfono lo tenía la persona que iba a sacar la foto y se me ocurre dejar las llaves del auto en una silla, fue como premonitorio”, contó, agradecido que no se hayan mojado las valiosas pertenencias, ni se mojara el comando de su vehículo.

Juan Pablo Queraltó

“Le tengo harto cariño”

Pero no todo fue chacota, puesto que también tuvo palabras para su nueva compañera en Sabingo, la animadora de “El discípulo del chef” Emilia Daiber, quien lo acompañará en el programa de los fines de semana, en reemplazo de Millaray Viera.

“La Emilia ya era parte de la familia de Sabingo, porque con ella ya estábamos grabando algunas secciones del programa, como “La estrella de mi pueblo”. Ella ya tiene un lindo contacto con el público, es querida, amorosa, aperrada, entonces encajamos súper bien, le tengo harto cariño y qué bueno que la conducción del programa haya quedado en casa”, sentencio el animador.