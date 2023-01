Piqué era “celoso y territorial”: para estas cosas Shakira debía pedirle permiso al futbolista

Un año ajetreado en la vida de Shakira terminó, pero no hay duda de que, 2023, será el momento que muchos elegirán para revelar los más oscuros secretos detrás de una relación que terminó en “lo que pudo ser”.

Medios no han parado de apuntar sus cámaras hacia Shakira, Piqué y Clara Chía, pero no solo eso, también a todos aquellos que se encuentran a su alrededor, como las familias de los dos, amigos, conocidos y hasta los pequeños Sasha y Milán, quienes han sido protegidos contra todo por su madre.

También te podría interesar: “Se sentía la dueña de la casa”: la reacción de Shakira tras ver a Clara Chía en su hogar

A pesar de lo mucho que Shakira y Piqué cuidan su privacidad, han existido algunos infiltrados que no han perdido la oportunidad de contar a la prensa algunas de las intimidades de la ahora expareja, entre ellas, salió a la luz la ‘verdadera cara’ del futbolista, apuntando que era sumamente controlador con la cantante.

Esta declaración había tornado por sorpresa a varios, pues como sabemos, la barranquillera, se caracterizaba por movimientos sensuales y ropa que mostraba sus mejores atributos, ¿será que por eso, Shakira se fue transformando con cada videoclip que lanzaba?

También te podría interesar: No fue por culpa de Clara Chía, sino por dinero que Shakira se alejó de Piqué

Shakira pedía permiso a Piqué antes de grabar un videoclip

Si bien, Shakira fue uno de los grandes pilares en la carrera deportiva de Gerard Piqué, mostrando su gran apoyo y entusiasmo en cada uno de sus partidos, además de que se rumoraba que ella habría decidido continuar trayectoria musical en España para que el futbolista viviera su sueño en las canchas de futbol.

Parece ser que el apoyo no era recíproco, pues el futbolista no mostraba el mismo apoyo incondicional para la carrera de Shakira, o al menos así parece, pues en una entrevista, la cantante habría declarado que tenía que pedirle ciertos permisos a Piqué, además de calificarlo como celoso y territorial.

En realidad, se dice que el futbolista adquirió una especial relevancia en la toma de decisiones para la carrera de la cantante y sobre como debía desenvolverse.

Todo esto se desató, tras darse a conocer que, para filmar el video ‘Can’t Remember to Forget You’ (que es una colaboración con Rihanna de Shakira), la colombiana habría pedido permiso a Piqué previo a grabar los sensuales pasos de baile que aparecen en el clip.