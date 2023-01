“Yo creo que es un programa que le falta entretención”: Sergio Rojas y Luis Sandoval analizaron a “Sígueme y te sigo”

Durante su participación en “Síganme los buenos”, Sergio Rojas y Luis Sandoval fueron consultados por Julio César acerca de su apreciación por el programa que reemplazó a “Me Late”. Los panelistas fueron bastante críticos sobre las falencias que han detectado en “Sígueme y te sigo”.

“Yo lo he visto, pero siento que le falta peso periodístico. La misión y el gran fuerte de ‘Me Late’ es que siempre teníamos muy buenos golpes periodísticos, muy buen reporteo. El programa se basaba en ser muy informativo, al menos el de la tarde”, partió Sandoval.

“Le falta ese peso que te da la credibilidad y seguridad a la hora de informar. Creo que toman los temas de forma muy superficial y les falta ese soporte”.

Por su parte, Sergio Rojos destacó la promesa incumplida de entregar un programa de entretención, especialmente considerando el ambiente tenso que se ha generado en el panel.

Sandoval se sumó a estas palabras y dijo que “el programa ha ido mutando y se ha ido convirtiendo en un ring, porque todos los días peleas con Mauricio Israel, ella (Nataly Chilet) dijo que no se sentía cómoda, se sentía violentada”.

“Pero, ¿por qué pelean?”, consultó JC y Sergio inmediatamente respondió que “porque a Mauricio también se le arrancan las cabras pal’ monte. El otro día la trató de poco inteligente en pantalla, Nataly Chilet, quien tiene su genio también, le dijo ‘no me vengas a tratar de esta forma. Yo siempre me sentí muy incómoda desde que me enteré que te ibas a sumar a este panel’”.

“Por otro lado, cómo vas a tener a Mauricio Israel hablando, por ejemplo, él le da consejos a Pinilla de cómo ser un buen marido. ¿Cómo hace eso? El otro día Mauricio Israel aconsejaba a Savka Pollak respecto de las pensiones alimenticias. Entonces, tú dices, esto está todo mal, todo mal”, agregó Rojas.

De igual forma, Sergio señaló que se dice que Nataly tampoco se lleva bien con Titi García-Huidobro, por lo que Rodríguez especuló que Titi podría tener más cercanía con Mauricio. “Se nota en pantalla cuando la gente no se lleva bien. Dicen que se llevan mal, que no se hablan”, comentó.

“Yo creo que es un programa que le falta entretención, muy poco amigable, donde se pelean entre ellos mismos, y la gente lo que quiere es divertirse y pasarlo bien”, agregó.