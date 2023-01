A lo sanguchito de palta: Nacho Gutiérrez reveló nombre de dos animadores que se negaron a conducir el Festival de Viña

Viña del Mar sale al mundo...se acerca el Festival a pasos agigantados y también con esto, se recuerdan copuchas, chascarros, etc. Esto hizo Ignacio Gutiérrez, quien dio a conocer dos nombres de animadores que se negaron a conducir el certamen.

En conversación con “Tu Día”, Nacho dijo “una animadora, cuando el Festival de Viña lo tenía Chilevisión, que partió el año 2011, acuérdense que hubo una animadora que renunció al Festival de Viña”, refiriéndose a Eva Gómez.

Francisca García-Huidobro Captura: Chilevisión

“La primera en recibir la oferta de Chilevisión para animar Viña, me lo contó quien hizo la oferta no me lo contó la persona fue Francisca García-Huidobro”, dijo Gutiérrez, en declaraciones recogidas por Mira lo Que Hizo.

Y el segundo golpazo fue: “el animador que rechazó el Festival de Viña era de este canal. El señor Luis Jara”.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se realizará entre el domingo 19 y el viernes 24 de febrero.