Aseguran que Daniel Fuenzalida respondió a palo de Pinilla ofreciéndole “particular ayuda”

Daniel Fuenzalida habría respondido duramente a la indirecta que le mandó Mauricio Pinilla, quien lo criticó por “hacer mierda a las familias” hablando de farándula y después mostrarse como “súper solidario” en la Teletón. Ante esto, el animador del exprograma de TV+ “Me Late”, realizó sus descargos, según contaron sus compañeros Sergio Rojas y Luis Sandoval en el live “Que te lo digo”, que hacen los domingos con Paula Escobar.

Fue durante una presentación en vivo que realizó el team “Me Late” en un casino de Los Andes, cuando una señora del público le preguntó a Daniel qué le parecían los dichos del exfutbolista en su contra.

Según relató Sergio Rojas, quien fue parte del evento, “Daniel le dijo que no se iba a hacer cargo de los dichos de Mauricio, porque no lo había mencionado a él directamente y que entendía que estaba pasando por un momento personal que no era el mejor y lo invita, de forma muy generosa a acercarse a a su clínica. Porque, entiende que hoy podría estar enfrentando algún tipo de salud mental”, aseguró el expanelista de “Bienvenidos”.

Además, señaló que “por los antecedentes que maneja él y también se manejan en la industria, lo invita a que se acerque a recibir algún tipo de ayuda...Porque mira a Mauricio, más que como un cabro que le tira mala onda, como un cabro que necesita ayuda”, haciendo clara alusión a consumo de estupefacientes.

Los palos de Pinilla contra Fuenzalida

Si bien, no lo sindicó con nombre y apellido, el palo que lanzó Mauricio Pinilla durante el programa radial “Tendencias”, iba en directa alusión al rostro de la farándula Daniel Fuenzalida. Precisamente, cuando estaba a cargo del programa “Me Late”, de TV+, acusándolo de dañar psicológicamente a sus hijos, por andar ventilando la vida privada del exfutbolista.

“Mis tres hijos están con psicólogo y psiquiatra, el daño que han hecho -no sé si va a ser irreparable-, pero en cuanto al proceso que han vivido ellos es irreparable, explicándole cosas que son inventos, que son mentiras”, señaló.

“¡Haces mierda toda la semana, a familias, niños, personajes de televisión, todo y después te paras en la Teletón como si fueras un animador súper solidario!, ¿De qué solidaridad estamos hablando? ¿Para qué? ¿Para aparecer, para figurar? En Chile estamos muy equivocados en los medios de comunicación”, sentenció enfurecido el exfutbolista.

“Cómo explicas tú que un periodista, que está haciendo un programa de farándula que está haciendo mierda todo el año a la gente, y después aparezca en la Teletón como un animador estrella. Déjate de hinchar las pelotas, en qué país estamos viviendo por favor”, exclamó.