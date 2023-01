¡Irreconocible!: Sergio Nakasone se rapó al cero luego de 35 años con pelo largo

El director de los realitys más famosos de Chile, Sergio Nakasone, sorprendió con un radical corte de pelo, dejando atrás su característico cabello largo y quedando totalmente calvo, para cumplir con su promesa mundialera de Qatar 2022. “Las promesas hay que cumplirlas, solo puedo decir que cumplí la promesa con gusto”, escribió en su Instagram.

Fue a través de un video que compartió en la red social que mostró parte del proceso que lo dejó totalmente irreconocible. Pero, por una personal decisión.

“Hiciste una promesa y nos hiciste ganar la copa a todos los argentinos. Gracias… y buen año”, “Oooooooh! Pero valió la pena! Salud por eso y por el 2023″, comentaron en su perfil.

En honor al Mundial de 1986

Fue producto del triunfo de Argentina sobre Francia en el Mundial de Qatar, que la mente detrás de “Amor Ciego” y “Protagonista de la fama”, cumplió con la cábala de raparse si su país salía campeón del mundo.

“La promesa la hice antes de que partiera el Mundial, sin saber cómo le iba a ir a mí país. Siempre he pensado que tenía que ser algo me costara y nunca me había rapado al cero. La última vez que tuve el pelo corto fue a los 18 años, cuando me tocó hacer el servicio militar, que en ese momento era obligatorio. En esa oportunidad me raparon”, relató al medio LUN, el exdirector de MasterChef y actual director regional de Warner Bros Discovery.

Respecto a su cabellera señaló que “no tengo claro por qué decidí tener el pelo largo, habrá sido por algo de juventud. Por otro lado, como todo este año las cábalas de los argentinos tenían que ver con las coincidencias, dije como en 1986 fue la última vez que tuve el pelo corto, voy a prometer lo mismo”, señaló respecto al año que su país ganó su segunda Copa del Mundo, con Diego Maradona.